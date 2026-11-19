मुंबई : राज्यातील अठरा पगड जाती आणि ओबीसी घटकांना न्याय देण्यासाठी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व वसतिगृह बांधकामासाठी सहा हजार ८४० कोटी रुपयांच्या निधीची शिफारस करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री तथा ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांना गती देण्यासाठी आणि कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे आणि ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. केंद्र शासनाच्या ‘एनएसपी’ पोर्टलवर विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती प्रक्रियेसाठी १८०० कोटी रुपये अपेक्षित असताना सध्या केवळ ८३ कोटींची तरतूद असल्याने हा निधी तत्काळ वाढवून देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच ‘महाज्योती’साठी ७०० कोटी रुपयांच्या निधीसह पुण्यातील प्रस्तावित संकुलासाठी जागा देणे आणि अनुशेष भरून काढण्याबाबतही सविस्तर चर्चा झाली..‘व्हीजेएनटी’ समाजासाठी येत्या सहा, सात आणि आठ जानेवारी २०२७ या काळात राज्यभरात सुमारे ५०० विशेष शिबिरे आयोजित करून या घटकांना १०० टक्के जन्माचे दाखले आणि आधार कार्ड मिळवून दिले जाणार आहेत. या मोहिमेसाठी प्रत्येक सर्कलला १० हजार रुपये दिले जातील, तसेच ओबीसींच्या विविध योजनांमार्फत बांधण्यात आलेल्या घरकुलांवर दोन महिन्यांच्या आत लाभार्थींच्या नावाचे फलक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..गोरेगाव येथील दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या न्यूझीलंड वसतिगृहात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला ८० खोल्या देण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. याशिवाय, पुण्यातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘ए-कॅप’ची नस्ती अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आली असून लक्ष्मण हाके यांच्या मागण्याही पूर्ण केल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. महात्मा फुले यांच्या २०० व्या जयंतीनिमित्त विविध उपक्रम राबवण्यासोबतच नऊ टक्के आरक्षणाचा नव्याने अभ्यास करून सांख्यिकी विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...‘टीका सहन करणार नाही’महायुतीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत तिन्ही घटकपक्षांनी एकमताने निर्णय घेतला असून यापुढे आमदार, खासदार किंवा पदाधिकाऱ्यांनी मित्रपक्षांच्या नेत्यांवर जाहीर टीका करू नये, असे सांगण्यात आले आहे, तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यावर विरोधकांकडून किंवा सोशल मीडियावर खालच्या पातळीवर टीका झाल्यास तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे मैदानात उतरून सडेतोड प्रत्युत्तर देतील, असे बावनकुळे यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.