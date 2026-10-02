Snakebite Prevention: सर्पदंश प्रतिबंधासाठी महाराष्ट्राचा मोठा निर्णय; २०३० पर्यंत मृत्यूचे प्रमाण निम्म्यावर आणण्याचे नियोजन

मुंबई : सर्पदंशानंतर रुग्णाला वेळेत उपचार न मिळाल्याने होणारे मृत्यू आणि गंभीर गुंतागुंत रोखण्यासाठी महाराष्ट्राने आता २०३० पर्यंत सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू निम्म्यावर आणण्याच्या दिशेने रोडमॅप तयार करण्याचे नियोजन केले आहे. सर्पदंश ही केवळ आरोग्य विभागाची जबाबदारी न मानता वन, पशुसंवर्धन, आदिवासी विकास, पंचायत व ग्रामीण विकास आणि कृषी विभागाला या मोहिमेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.यासाठी हाफकिन इन्स्टिट्यूटमध्ये २९ सप्टेंबरला बहु-हितधारकांची बैठक झाली. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र आणि जॉन स्नो इंडिया कंपनी यांच्या सहभागातून झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रासाठी स्टेट ॲक्शन प्लॅन फॉर प्रिव्हेंशन अँड कंट्रोल ऑफ स्नॅकबाईट एनवेनोमिंग तयार करण्यासाठी विविध विभागांकडून सूचना घेण्यात आल्या. .बैठकीत सर्पदंशाच्या घटनेपासून रुग्णालयातील उपचार आणि त्यानंतरच्या पाठपुराव्यापर्यंतची उपचार साखळी तपासण्यात आली. ‘समुदाय, प्रथम प्रतिसाद, आरोग्य सुविधा, संदर्भ सेवा, पाठपुरावा’ या प्रत्येक टप्प्यावर असलेल्या त्रुटी आणि गरजा ओळखण्यावर भर देण्यात आला..डॉ. हिम्मतराव बावस्कर, डॉ. सदानंद राऊत आणि डॉ. दिलीप पुंडे यांनी सर्पदंशाच्या रुग्णांचे निदान, उपचार आणि व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन केले. बैठकीतील निष्कर्षांच्या आधारे विविध विभागांच्या भूमिका, आवश्यक कृती आणि समन्वय यंत्रणेचा समावेश असलेला रोडमॅप तयार केला जाणार आहे. त्याची प्राथमिक रूपरेषा पुढील एक महिन्यात निश्चित करण्याचे नियोजन आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.राज्य शासनाने राबविलेल्या सर्पदंश प्रतिबंध कार्यक्रमामुळे सर्पदंश झालेल्या व्यक्तींची अचूक नोंद होईल. शिवाय ठरवलेल्या उपचार धोरणाची मदत होईल. तसेच सर्पदंश लस उपलब्ध आहे की नाही याची माहिती लगेचच मिळेल. जनजागृती, डॉक्टरांना प्रशिक्षण आणि योग्य उपचार मिळाल्यास सर्पदंशाने होणारे मृत्यू आणि अपंगत्वाचे प्रमाण कमी होईल.- डॉ. सदानंद राऊत, सदस्य, राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार सर्पदंश समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.