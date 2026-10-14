Maharashtra Politics : जयंत पाटील-फडणवीस खलबतानंतर लगेच शरद पवारांची एन्ट्री; मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि वेधक घडामोड समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर, लगेचच पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा केली आहे. .या वेळी जयंत पाटील हेदेखील उपस्थित होते. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर आणि राज्यातील बदलत्या समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या उच्चस्तरीय चर्चेमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..जयंत पाटलांच्या भेटीनंतर थेट पवार-फडणवीस संवादमिळालेल्या माहितीनुसार, आधी जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला आणि त्यानंतर शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांना दिलासा, पाणीटंचाईचे नियोजन आणि सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रलंबित आर्थिक प्रश्न यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे समजते. शरद पवार यांनी यापूर्वीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून दुष्काळ निवारणासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती..पडद्यामागील राजकीय समीकरणांची चर्चावरकरणी ही बैठक राज्यातील कृषी आणि सहकार क्षेत्रातील अडचणी सोडवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी राजकीय वर्तुळात मात्र या भेटीवरून जोरदार चर्चा रंगू लागल्या आहेत. .महाविकास आघाडीतील जागावाटपाची चर्चा आणि सत्ताधारी महायुतीमधील घडामोडींच्या काळात शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील हा संवाद केवळ शासकीय कामापुरताच मर्यादित होता की यामागे काही नवी राजकीय खलबते आहेत, यावर तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. या अनपेक्षित भेटीमुळे दोन्ही बाजूंच्या गोटात सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.