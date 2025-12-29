मुंबई

Mumbai Pollution: महाराष्ट्र प्रदूषण न‍ियंत्रण मंडळाची धडक कारवाई! ३७ प्रकल्पांना पावणेदोन कोटींचा दंड

MPCB Action: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हवेची गुणवत्ता राखण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या अंतर्गत प्रदूषणविषयक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ३७ प्रकल्पांवर धडक कारवाई केली आहे.
Maharashtra Pollution Control Board Action

Maharashtra Pollution Control Board Action

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील हवेची गुणवत्ता राखण्यासाठी आणि प्रदूषणविषयक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वचक बसवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. शहरातील रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांची पाहणी केल्यानंतर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ३७ प्रकल्पांकडून १.८७ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला, तर चार प्रकल्पांना टाळे ठोकण्यात आले.

Loading content, please wait...
Mumbai
pollution
air pollution
airpollution
pollution update

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com