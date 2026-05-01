Maharashtra Pump Storage Projects : विजेचं टेन्शन मिटणार! महाराष्ट्रात 70 हजार मेगावॉट वीजनिर्मितीसाठी अदानी-टाटांसोबत मोठे करार; 3.8 लाख कोटींची गुंतवणूक

मुंबई : महाराष्ट्राला ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध केले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून जलसंपदा विभागानेही पंप स्टोअरेज पॉलिसीअंतर्गत (पीएसपी) टाटा पॉवर, अदानी ग्रीन एनर्जी, जेएसडब्ल्यू निओ एनर्जी आणि टॉरंट पॉवर यासारख्या आघाडीच्या खासगी कंपन्यांसोबत ५१ सामंजस्य करार पूर्ण (Maharashtra pump storage projects 2026) केले. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यात ७०,३१५ मेगावॉट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट असून, ३,८२,६८४ कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक अपेक्षित आहे..महाराष्ट्रात विजेची मागणी दरवर्षी साधारण पाच ते सात टक्क्यांनी वाढत असून, उन्हाळ्यात ही गरज २६ हजार मेगावॉटवर पोचली आहे. विजेची वाढती मागणी आणि पुरवठा यातील ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकार आता पारंपरिक वीज निर्मितीसोबतच ''स्वच्छ ऊर्जा'' साठवणुकीवर भर देत आहे. त्याप्रकारे प्रकल्प उभारण्यास चालना दिली जात आहे..जलसंपदा विभागाच्या माहितीनुसार, सध्या राज्यात ३,६८८ मेगावॉट क्षमतेचे ८१ जलविद्युत प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र, भविष्यातील गरज पाहता सरकारने ५१ नवीन पंप स्टोअरेज प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार केले असून, त्यातून ७०,३१५ मेगावॉट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या कामात टाटा पॉवर (२,८०० मेगावॉट), जेएसडब्ल्यू निओ एनर्जी (५,२०० मेगावॉट) यांसह अदानी, मेघा इंजिनिअरिंग आणि वेल्स्पन यांसारख्या कंपन्या तीन लाख ८२ हजार कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक करत आहेत..प्रकल्पांना विलंब झाल्यास...जलसंपदा विभागाच्या पंप स्टोअरेज पॉलिसीअंतर्गत (पीएसपी) ५१ सामंजस्य करार करण्यात आले. मात्र ५१ पैकी केवळ तीन प्रकल्पांच्या अहवालांना आतापर्यंत तांत्रिक मंजुरी मिळाली. तसेच नऊ कंपन्यांनी प्रकल्प अहवाल सादर केले असून, ३९ कंपन्यांचे अहवाल तयार केले जात आहेत. या खासगी कंपन्यांचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास गुंतवणुकीवर होणारा खर्च वाढून विजेचे दर महागण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नसल्याचे सांगण्यात आले.