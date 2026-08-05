School Education Department: शिक्षण विभागाचा निर्णय! समग्र’चे ३,२७६ कंत्राटी कर्मचारी कायम ; समान सेवेतील ३८ जणांना मात्र डावलले

मुंबई: समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या आणि ३० जून २०२६ रोजी १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीची कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या ३,२७६ कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्याचा शासननिर्णय शालेय शिक्षण विभागाने आज जाहीर केला. मात्र, या कर्मचाऱ्यांसोबत सेवा देणाऱ्या ३८ कर्मचाऱ्यांना केवळ बाह्यसंस्थेद्वारे नियुक्त असल्याचे कारण देत त्यातून डावलण्यात आले. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या २२ जुलै २०२४ च्या निर्देशानुसार समितीच्या शिफारशी तसेच मंत्रिमंडळाने दोन जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या मान्यतेने हा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या पदांची शालेय शिक्षण विभागातील वा इतर विभागांतील नियमित मंजूर पदांशी समकक्षता निश्चित करून वेतनश्रेणी ठरविण्यात येणार आहे..या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी मिळणार असून, त्यांचे विद्यमान वेतन संरक्षित राहील. तसेच मूळ वेतनाबरोबर महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता देय राहणार आहे; मात्र पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना तसेच निवृत्तिवेतन व कुटुंब निवृत्तिवेतन योजना लागू राहणार नाही..‘समान काम, तरीही अन्याय’‘समग्र’च्या मुंबईतील मुख्य कार्यालयात तब्बल १२ वर्षांहून अधिक काळ सेवा केलेल्या ३८ कर्मचाऱ्यांचा समायोजनात समावेश न झाल्याने त्यांच्यावर शिक्षण विभागाने अन्याय केल्याची भावना त्यांनी व्यक्त होत आहे. ज्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम केले, त्यांच्यासोबतच हे ३८ कर्मचारी तेच काम करीत होते. केवळ बाह्य संस्थेद्वारे काम केल्याचे कारण देत विभागाने आपल्याला डावलल्याचे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ३८ कर्मचाऱ्यांची बाब विशेष सेवा म्हणून करण्यासाठी विभागातील अधिकारी आणि समितीतील आमदार सदस्यांनीही पुढाकार घेतला होता; मात्र मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावाला आडकाठी आणल्याने हा विषय मार्गी लागू शकला नाही..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या सहकार्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा निर्णय घेता आला. कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन सेवेचा विचार करून हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.- दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.