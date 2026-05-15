IPS Officers Transfer: राज्यात वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या बदल्या; पुणे, नाशिकमध्येही मोठे फेरबदल, कुणाची बदली कुठे?

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची मोठी प्रक्रिया राबवली आहे. यामध्ये मुंबई, पुणे, नाशिकसह विविध जिल्ह्यांतील पोलीस अधीक्षक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या बदल्यांमुळे पोलीस प्रशासनात महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत..मुख्य नेमणुकाया फेरबदलात संजय दराडे यांची पुणे शहराचे नवीन पोलीस सहआयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर प्रवीण पडवळ यांना नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक पद देण्यात आले आहे. या दोन्ही नेमणुका राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत..प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या बदल्याराज्य सरकारने अनेक अनुभवी अधिकाऱ्यांना नवीन जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत. कृष्ण प्रकाश यांना अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन) पदावर असतली, दत्ता कराळे यांची विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य मानवी हक्क आयोग या पदावर नियुक्ती झाली आहे.लखमी गौतम यांना विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कायदा व सुव्यवस्था तर मनोज शर्मा यांना मुंबईत सहआयुक्त, कायदा व सुव्यवस्था पद देण्यात आले आहे. सुवेज हक मुंबईत सहआयुक्त (प्रशासन) म्हणून काम पाहतील. महेश पाटील यांची विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नियोजन व समन्वय) पदावर नेमणूक झाली आहे.परमजित दहिया यांना दहशतवाद विरोधी पथकाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक बनवण्यात आले आहे. सी. के. मीना कोकण विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक म्हणून काम करतील. रंजन शर्मा यांना कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक पद सोपवण्यात आले आहे..IPS Aparna Kaushik Video: कोण आहेत IPS अपर्णा कौशिक? १८ लाखांचे पॅकेज सोडून बनल्या 'लेडी सिंघम'; 'बॉडी शेमिंग'मुळे नवा वाद! .गुन्हे अन्वेषण आणि अन्य विभागातील बदलसुनिल फुलारी यांची विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग (पूर्व) म्हणून नियुक्ती झाली आहे. एस. व्ही. पाठक यांना गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे येथे विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आर्थिक गुन्हे) पद मिळाले आहे. राजेश प्रधान मुंबईतील आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस सहआयुक्त म्हणून काम पाहतील.निशिथ मिश्रा यांना विशेष पोलीस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण या पदावर तर संजय येनपुरे यांना विशेष पोलीस महानिरीक्षक, व्हीआयपी सुरक्षा पदावर नेमण्यात आले आहे. अनिल कुंभारे मुंबईचे पोलीस सहआयुक्त (गुन्हे) आणि सत्य नारायण यांना मुंबईचे पोलीस सहआयुक्त (वाहतूक) बनवण्यात आले आहे..इतर महत्त्वाच्या नेमणुकातेजस्वी सातपुते यांची अपर पोलीस आयुक्त, गुन्हे, पुणे शहर या पदावर नियुक्ती झाली आहे. जय कुमार यांना फोर्स वनचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक पद देण्यात आले आहे. पंजाबराव उगले यांना पोलीस गृह निर्माण महामंडळाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक पद देण्यात आले आहे. ज्योती प्रिया सिंग यांना अंमली पदार्थ विरोधी पथकाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक पद मिळाले आहे. विनायक देशमुख यांची नियंत्रक, वैधमापन या पदावर नेमणूक झाली आहे.संजय जाधव अपर पोलीस आयुक्त, ठाणे आणि दिपक साकोरे अपर पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई म्हणून काम पाहतील. याशिवाय राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यांतील पोलीस अधीक्षकांच्या बदल्याही करण्यात आल्या आहेत..IPS Officer: रात्री ३ तास एकटी बसस्टॉपवर उभी राहिली महिला IPS; पुढे जे घडलं ते हादरवणारं! गुप्त प्रयोगाची धक्कादायक सत्यता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.