What is Shaktipeeth Highway? शक्तिपीठ महामार्गाबाबत मोठी अपडेट! शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतरही 'या' तारखेपासून सुरू होणार जमीन मोजणी; 'महसूल'कडे पैसे भरण्यास सुरुवात

मुंबई : शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांकडून विरोध होत असला, तरी या प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केल्या (shaktipeeth Highway land survey update) जाणाऱ्या जमिनीची लवकरच मोजणी सुरू होणार आहे. त्यासाठी महसूल विभागाला मोजणी शुल्क भरण्याची तयारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केली आहे..नागपूरला थेट गोव्याशी जोडण्यासाठी राज्य सरकार एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) दरम्यान ८५६ किलोमीटर लांबीचा प्रवेश नियंत्रित शक्तिपीठ महामार्ग उभारणार आहे..Shaktipeeth Highway Protest : शक्तिपीठ महामार्गावरून सांगलीत पुन्हा ठिणगी? वाळव्यात 1276 शेतकऱ्यांकडून हरकती, भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात मांडली भूमिका.राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार एमएसआरडीसीने प्रत्यक्ष जमीन मोजणीची तयारी सुरू केली आहे. त्याबाबतचे आवश्यक शुल्क तालुकानिहाय भूमी अभिलेख विभागाला अदा केले जाणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसीच्या भूसंपादनाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.