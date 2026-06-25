मुंबई

What is Shaktipeeth Highway? शक्तिपीठ महामार्गाबाबत मोठी अपडेट! शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतरही 'या' तारखेपासून सुरू होणार जमीन मोजणी; 'महसूल'कडे पैसे भरण्यास सुरुवात

shaktipeeth Highway Land Survey Process Begins : नागपूर ते गोवा जोडणाऱ्या ८५६ किमी शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. एमएसआरडीसी लवकरच महसूल विभागाकडून जमीन मोजणी करून प्रकल्प पुढे नेणार आहे.
Why are farmers opposing Shaktipeeth Highway?

Why are farmers opposing Shaktipeeth Highway?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई : शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांकडून विरोध होत असला, तरी या प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केल्या (shaktipeeth Highway land survey update) जाणाऱ्या जमिनीची लवकरच मोजणी सुरू होणार आहे. त्यासाठी महसूल विभागाला मोजणी शुल्क भरण्याची तयारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केली आहे.

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