मुंबई : राज्यातील तीन हजार ८३२ अंगणवाड्यांचे रूपांतर ‘स्मार्ट अंगणवाडी’मध्ये करण्यास महिला व बालकल्याण विभागाने मान्यता दिली आहे. या केंद्रांमध्ये आधुनिक शैक्षणिक साहित्य, ई-लर्निंग सुविधा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.अंगणवाडी केंद्रांमधून सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना पोषण, आरोग्य आणि पूर्वप्राथमिक शिक्षणाच्या सेवा दिल्या जातात. तसेच गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांनाही पोषण व आरोग्यविषयक सुविधा पुरवल्या जातात. या सेवांचा दर्जा उंचावण्यासोबतच बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुरक्षित, स्वच्छ आणि आनंददायी वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने स्मार्ट अंगणवाडी संकल्पना राबविण्यात येत आहे. यासाठी शासकीय जागेत असलेल्या आणि विद्युत जोडणी उपलब्ध असलेल्या ३,८३२ अंगणवाडी केंद्रांची निवड करण्यात आली आहे..या उपक्रमाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार असून, अंगणवाड्यांमधील शैक्षणिक व भौतिक सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे बालकांना सुरुवातीच्या वयातच आधुनिक पद्धतीने शिक्षण घेण्याची संधी मिळण्याबरोबरच पोषण आणि आरोग्य सेवांचाही दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...या सुविधा मिळणारस्मार्ट अंगणवाडी किटच्या माध्यमातून या केंद्रांना विविध आधुनिक सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. यामध्ये ई-लर्निंगसाठी आवश्यक हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर, स्वच्छ भारत किट, वॉटर प्युरिफायर, हात धुण्यासाठी बेसिन, इमारतीची रंगरंगोटी आणि आवश्यक किरकोळ दुरुस्ती यांचा समावेश आहे. याशिवाय पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि स्वयंपाकघराचे आधुनिकीकरणही करण्यात येणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.