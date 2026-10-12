MSRTC News: एसटीच्या खरेदीत गैरव्यवहार; सुट्या भागांत अनियमिततेचा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप

मुंबई: राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसगाड्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेल्या सुट्या भागांची खरेदी बाजारभावापेक्षा तब्बल ३० टक्क्यांहून अधिक दराने केला जात असल्याने महामंडळाला आर्थिक फटका बसत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे केली आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री व परिवहनमंत्र्यांना पत्र देऊन एसटीच्या सुट्या भागांच्या खरेदी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महामंडळाच्या वरिष्ठ स्तरावर निविदा प्रक्रिया रखडवून स्थानिक आगार आणि मध्यवर्ती कार्यशाळांच्या पातळीवर जाणीवपूर्वक ही अंदाधुंद खरेदी सुरू असल्याचा आरोप पत्रातून करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुट्या भागांची महत्त्वाची खरेदी प्रक्रिया जाणीवपूर्वक थंड बस्त्यात ठेवण्यात आल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला आहे. कायदेशीर निविदा प्रक्रियेद्वारे स्पर्धात्मक दर निश्चित करण्याऐवजी स्थानिक स्तरावर बाजारभावापेक्षा सुमारे ३० टक्के अधिक दराने साहित्य खरेदी केले गेल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले. त्यामुळे एसटी महामंडळाची आर्थिक लूट होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..‘जनगणनेत ओबीसी रकाना द्या’नागपूर : जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी १५ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीत धडक आंदोलन करण्याचा इशारा काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज दिला. या मागण्यांसाठी दोन नोव्हेंबर रोजी ‘भारत बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने नागपुरात झालेल्या राष्ट्रीय रणनीती बैठकीत ‘नॅशनल ओबीसी न्याय मोर्चा’ या नव्या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. .या संघटनेच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाची धुरा वडेट्टीवार यांच्याकडे सोपविण्यावर उपस्थितांनी एकमताने शिक्कामोर्तब केले. लवकरच या संघटनेची समन्वय समिती स्थापन करून पहिली बैठक हैदराबाद येथे होणार असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. आंदोलनाची रूपरेषा स्पष्ट करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, १२ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान ओबीसी न्याय मोर्चाचे कार्यकर्ते देशातील सर्व खासदार व आमदारांची भेट घेऊन त्यांना या मागणीचे निवेदन देतील आणि आगामी अधिवेशनात हा विषय लावून धरण्याचे आवाहन करतील. .Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत.त्यानंतर १५ ऑक्टोबर रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले जाईल, तर २५ ऑक्टोबरला जिल्हास्तरावर महामोर्चे काढण्यात येतील. अखेर दोन नोव्हेंबरला भारत बंद आणि १५ नोव्हेंबरला दिल्लीत तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. सकल ओबीसी महामोर्चाच्या या परिषदेत काश्मीर ते केरळपर्यंत १८ राज्यांतील १५० हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.