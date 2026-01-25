Drunk ST Driver : एसटी ड्रायव्हर दारु पिऊन ड्युटीवर, परिवहन मंत्र्यांची डेपोत अचानक तपासणी अन् जागेवरच केले निलंबित

महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी समजली जाणाऱ्या एसटी च्या आगारात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी एक धक्कादायक घटना परिवहमंत्र्यांनी उघड केल्याने खळबळ उडाली आहे. परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी परळ येथील एसटी बस डेपोची अचानक पाहणी केली असता, एक बस चालक दारूच्या नशेत ड्युटीवर असल्याचे उघडकीस आले. या प्रकारामुळे मंत्री सरनाईक यांचा संताप अनावर झाला आणि त्यांनी तात्काळ त्या चालकाला निलंबित करण्याचे आदेश दिले. . गंभीर कारवाईचा इशारामंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, सार्वजनिक प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असताना अशा निष्काळजीपणावर अजिबात तडजोड केली जाणार नाही. "दारू पिऊन बस चालवणे म्हणजे प्रवाशांच्या जीवाशी थेट खेळ आहे. अशा चालकांना कोणतीही दयामाया दाखवली जाणार नाही," असे ते म्हणाले. या घटनेनंतर संपूर्ण परिवहन विभागात खळबळ उडाली असून, भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..मंत्री सरनाईक यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीने अल्कोहोल डिटेक्टर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. डेपोतील सर्व चालकांची नियमित अल्कोहोल चाचणी होईल आणि पॉझिटिव्ह आढळणाऱ्या कोणत्याही चालकाला गाडी चालवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही..Pratap Sarnaik: एसटीच्या ताफ्यात नव्या लालपरी दाखल करा, परिवहनमंत्र्यांचा इशारा.डेपो परिसरातील स्वच्छतेचाही आढावा घेतला असता, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था दिसून आली. याबाबत तात्काळ सुधारणा करण्याचे आदेश दिले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी अहवाल मागवण्यात आला आहे. तसेच, अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. भविष्यात अशा घटना घडल्यास संबंधित चालक आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा मंत्री सरनाईक यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.