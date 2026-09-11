Maharashtra Cooperative Bank: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या ठेवींना मोठा फटका; वर्षभरात ६,३५० कोटींची घट, एनपीए ८.४४ टक्क्यांवर

-पांडुरंग म्हस्केमुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या ठेवींमध्ये यंदाच्या आर्थिक वर्षात लक्षणीय घट झाली असून बँकेच्या ठेवी २४ टक्क्यांनी घसरल्या. तर अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए ) ८.४४ टक्के एवढा वाढला. बँकेच्या २०२५-२६ या वार्षिक अहवालातून यासंदर्भातील अनेक चिंताजनक बाबी समोर आल्या असून बँकेच्या सदस्यांनी बँकेच्या आज झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. .Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.बँकेची एकूण अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) ८.४४ टक्के एवढा पोचला आहे. देशभरातील राज्य सहकारी बँकांचा सरासरी एनपीए केवळ ४.८ टक्के आहे. यामुळे बँकेच्या कर्जवसुलीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्याचबरोबर, बँकेच्या ठेवी २०२५ मध्ये २६, ३५८ कोटी रुपये होत्या. त्या २०२६ मध्ये घसरून २०, ००८ कोटी रुपये झाल्या. म्हणजेच एका वर्षात ६, ३५० कोटी रुपये (२४ टक्के) ठेवी कमी झाल्या..ठेवी कमी झाल्या असतानाही बँकेने ठेवीदारांना दिलेले व्याज ३३२ कोटी रुपयांनी वाढले आहे. यामुळे कायम ठेवीवरील व्याजदर वाढवला गेल्याचे काही सदस्यांचे म्हणणे आहे. मार्चअखेर सर्वच बँका व्याजदर वाढवून ग्राहकांना आकृष्ट करतात. त्यामुळे ही तफावत दिसते. असे असतानाही १, २०० कोटी रुपयांचा व्यवसाय केल्याचे बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांचे म्हणणे आहे..\rठळक मुद्दे बँकेचे एकूण कर्ज आणि उचल ३६, २४० कोटी रुपये आहेत. यापैकी २३, ३७६ कोटी रुपये अन्य संस्थांकडून घेतलेले कर्ज आहे. स्वतःच्या ठेवीतून दिलेले प्रत्यक्ष कर्ज केवळ १२, ८६४ कोटी रुपये. बँकेचे एकूण उत्पन्न २०२५ मध्ये २६२ कोटी रुपये होते, .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...ते २०२६ मध्ये ६३७ कोटी रुपये झाले. मात्र हे उत्पन्न वाढण्यामागे जास्त प्रमाणात जादा तरतुदींची परतफेड (४८५ कोटी रुपये) कारणीभूत आहे. बँकेने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीला ५, ९६२ कोटी व शैक्षणिक संस्थांना ३८२ कोटी रुपये कर्ज दिले. यांना कर्ज देताना परवानगी घेतली का, याबाबत ताळेबंदात उल्लेख नसल्याने सदस्यांची नाराजी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.