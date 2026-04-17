MSRTC कडून एसटी बस दरात मोठी वाढ! प्रत्येक तिकिटावर अतिरिक्त चार्जही लागू; किती आणि का?

महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाने (MSRTC) उन्हाळी सुट्ट्या लक्षात घेऊन १० टक्के भाडेवाढ लागू केली आहे. प्रत्येक तिकिटावर दोन रुपयांचा स्वच्छता अधिभारही आकारला जाईल. बुधवारी ही भाडेवाढ लागू झाल्यानंतर अनेक प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाने आधीच भाडेवाढ केली असल्याने या अतिरिक्त हंगामी भाडेवाढीची गरज नव्हती..राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या मोठ्या संख्येने बसेस पुण्यातील स्वारगेट आणि शिवाजीनगर डेपोमधून राज्याच्या विविध भागांना जोडतात. उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये आपल्या मूळ गावी जाणाऱ्या किंवा तीर्थयात्रेला जाणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होते. प्रवाशांची ही वाढलेली संख्या लक्षात घेऊन राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाने ही हंगामी भाडेवाढ लागू केली आहे. ही भाडेवाढ १५ एप्रिल ते १५ जून पर्यंत लागू राहील..एसटी कॉर्पोरेशनने केवळ काही महिन्यांपूर्वीच भाडेवाढ केली होती. परिणामी या अतिरिक्त हंगामी भाडेवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठा भार पडण्याची शक्यता आहे. या दरवाढीचा सर्वाधिक परिणाम लांब पल्ल्याच्या प्रवासावर होईल. यामुळे एकत्र प्रवास करणाऱ्या कुटुंबांचे बजेट बिघडू शकते. एसटी प्रशासनाच्या मते, वाढत्या इंधनाच्या किमती, देखभालीचा खर्च आणि वाढीव प्रवासी संख्येला हाताळण्याचा खर्च भरून काढण्यासाठी ही भाडेवाढ आवश्यक मानली गेली आहे..उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये प्रवाशांची संख्या वाढत असल्यामुळे या भाडेवाढीमुळे एसटी कॉर्पोरेशनला आर्थिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी दिवाळीच्या सणात भाडेवाढ न केल्यामुळे झालेल्या महसुली नुकसानीची काही प्रमाणात भरपाई करण्याचा हा एक प्रयत्न असल्याचेही मानले जाते. एकूणच, प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता घेतलेला हा निर्णय कॉर्पोरेशनसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो, परंतु तो निःसंशयपणे सर्वसामान्य प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकत आहे..राज्य परिवहन महामंडळ सहसा सुट्ट्यांच्या काळात हंगामी भाडेवाढ लागू करते. भाडेवाढीसोबत प्रवाशांना सुधारित सोयीसुविधा पुरवणे राज्य परिवहन महामंडळाकडून अपेक्षित असले तरी, अनेक भागांमध्ये बसची स्वच्छता, वेळेवरपणा आणि प्रवासातील आराम यांबाबतच्या तक्रारी कायम आहेत. परिणामी, प्रवासी प्रश्न विचारत आहेत: भाडे वाढले आहे, पण सोयीसुविधा कुठे आहेत?