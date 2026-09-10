Maharashtra Sugarcane: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ऊस गाळपाचा मुहूर्त ठरला; १५ ऑक्टोबरपासून २०२६-२७ चा ऊस गाळप हंगाम सुरू होणार

मुंबई : आगामी २०२६-२७ चा ऊस गाळप हंगाम येत्या १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत घेण्यात आला. ‘सह्याद्री’ अतिथीगृह येथे मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत आर्थिक व तांत्रिक बाबींचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीदरम्यान सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी सादरीकरणाद्वारे विविध उपाययोजना मांडल्या..यंदाच्या हंगामाचा अंदाजकृषी विभाग आणि मिटकॉन यांनी ऊस उत्पादन आणि साखर निर्मितीबाबत अंदाज व्यक्त केले आहेत. या नियोजनानुसार, कृषी विभागाने उपलब्ध होणारे एकूण ऊस क्षेत्र १५.४८ लाख हेक्टर तर मिटकॉनने १५.४३ लाख हेक्टर राहील असा अंदाज वर्तवला. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...प्रति हेक्टरी सरासरी उत्पादकता अनुक्रमे ८० टन आणि ८१ टन अपेक्षित असून, त्याद्वारे एकूण ऊस उत्पादन कृषी विभागाच्या मते १,२३८.४० लाख टन आणि मिटकॉनच्या मते १,२५० लाख टन होईल. या एकूण उत्पादनापैकी गाळपासाठी प्रत्यक्ष येणारा ऊस अनुक्रमे ९९०.७२ लाख टन आणि एक हजार लाख टन असण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.