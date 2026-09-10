मुंबई

Maharashtra Sugarcane: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ऊस गाळपाचा मुहूर्त ठरला; १५ ऑक्टोबरपासून २०२६-२७ चा ऊस गाळप हंगाम सुरू होणार

Sugarcane Crushing Season 2026 27 Start Date Announced: २०२६-२७ हंगामासाठी १५ ऑक्टोबरला गाळपाला सुरुवात; मंत्री समितीच्या बैठकीत आर्थिक व तांत्रिक बाबींचा सविस्तर आढावा
Sugarcane Crushing in Maharashtra to Start October 15 2026 27 Season Date Announced by State Government

Sugarcane Crushing in Maharashtra to Start October 15 2026 27 Season Date Announced by State Government

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : आगामी २०२६-२७ चा ऊस गाळप हंगाम येत्या १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत घेण्यात आला. ‘सह्याद्री’ अतिथीगृह येथे मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

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