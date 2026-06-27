TET चा पेपर नेमका कसा फुटला? भिवंडीत काय घडलं? परीक्षा अचानक रद्द; राज्य परीक्षा परिषदेचं पत्र आलं समोर

महाराष्ट्रात शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (टीईटी) पेपर फुटल्याचं प्रकरण समोर आल्याने संपूर्ण परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने घेतला आहे. उद्या २८ जून २०२६ रोजी होणारी ही परीक्षा आता पुढे ढकलण्यात आली आहे..राज्यभरातील १०२८ केंद्रांवर ही परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, परीक्षेच्या एक दिवस आधीच ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथे पेपर फुटल्याचे प्रकार उघडकीस आला. पोलिसांना गोपनीय सूत्रांकडून माहिती मिळाली की, परीक्षेचे प्रश्नपत्रिकेचे पैसे घेऊन वाटप केले जात आहे. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचला आणि धाड टाकली..भिवंडीतील छापा आणि गुन्हा दाखल२७ जून २०२६ रोजी पहाटेच्या सुमारास भिवंडी पोलिसांनी कोनगाव पोलिस ठाणे हद्दीत काही संशयित इसमांकडे छापा टाकला. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने बोलावून पडताळणी केली. या इसमांकडे सापडलेल्या काही प्रश्नांचा टीईटी जून २०२६ च्या प्रश्नपत्रिकेशी साम्य असल्याचे आढळून आले. याप्रकरणी भिवंडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट (एनईईटी) २०२६ मधील गैरप्रकार लक्षात घेता परीक्षा परिषदेने सुरक्षिततेच्या सर्व उपाययोजना आखल्या होत्या. तरीही ही गळती झाल्याने परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..TET वर सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम शब्द; लाखो शिक्षकांसाठी धक्कादायक की दिलासादायक निर्णय? राज्य सरकारची याचिका फेटाळली.परीक्षा परिषदेची भूमिकापरीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक आणि निष्पक्ष व्हावी यासाठी सखोल चौकशी आवश्यक असल्याचे परीक्षा परिषदेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे २८ जूनला होणारी परीक्षा तात्काळ पुढे ढकलण्यात आली. परीक्षेच्या नवीन तारखेची माहिती लवकरच महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकृत वेबसाइटवर (www.mscepune.in ) जाहीर करण्यात येणार आहे..सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि शिक्षकांसमोर आव्हानटीईटी उत्तीर्ण होणे सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी अनिवार्य राहणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने पूर्वीच स्पष्ट केले होते. पदोन्नतीसाठीही ही परीक्षा आवश्यक आहे. मात्र, शिक्षकांना दिलासा देत कोर्टाने टीईटी उत्तीर्ण होण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत वाढवली होती. या मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांना सेवेत राहण्याचा अधिकार गमवावा लागू शकतो.न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले होती की, यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. अशा परिस्थितीत पेपर फुटल्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलल्याने अनेक शिक्षकांच्या भविष्यावर परिणाम होणार आहे. परीक्षा परिषदेने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून, दोषींवर कठोर कारवाई होईल, असे संकेत दिले आहेत..आधी NEET अन् आता TET; महाराष्ट्रात पुन्हा पेपरफुटीचं ग्रहण, ठाण्यात पेपर लीक झाल्याने परीक्षा रद्द, लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य पुन्हा टांगणीला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.