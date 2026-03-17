Adani Group: अदानींबरोबर करार मोडला, ७५०० कोटी द्यावे लागणार? राज्याला भुर्दंड, तपासणी नाके बंद करण्यात अदानींच्या अटीचा अडथळा

मुंबई : देशभरात जीएसटी धोरणानंतर २०२०पासून बहुतांश राज्यांनी तपासणी नाके बंद केले असताना महाराष्ट्रात अदानी समूहासोबतच्या करारामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला. परिवहन विभागाने राज्यातील तपासणी नाके बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर अदानी समूहाने करार मोडल्यास साडेसात हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी किंवा २०३३ पर्यंतचा करार पूर्ण करावा, अशी अट घातल्याने राज्य सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे..परिवहन विभागाने हा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात ढकलला. नाके बंद करण्यासाठी सरकारला मोठी किंमत अदा करावी लागणार किंवा नाके बंद करण्याच्या धोरणाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. अदाणींची तिजोरी भरण्यासाठी करार केल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली..जीएसटी कराचे धोरण लागू झाल्यापासून कालबाह्य ठरलेले व वाहतुकीत अडथळा निर्माण करणारे तपासणी नाके १८ राज्यांनी बंद केल्यानंतर राज्याच्या परिवहन विभागाकडूनही २२ तपासणी नाके बंद करण्याची चर्चा सुरू होती. २०२१मध्ये दररोज एक कोटी साठ लाखांचा नफा मिळवून देणारे २२ सीमा चौक्या अदाणी रोड ट्रान्सपोर्ट लिमिटेडला देण्यात आली..या निर्णयावर टीका झाली. तरीही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर २०२४ मध्ये परिवहन विभागाने नाके बंद करण्याच्या प्रस्तावामुळे अदाणी कंपनीकडून मागण्या ठेवण्यात आल्या. यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हा सर्व विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवल्याचे सांगितले..अदाणी समूहाने अधिग्रहण का केले? या अधिग्रहणानंतर सर्व प्रमुख वाहतूक मार्गांवर प्रवेश मिळवला.कंपनीला व्यावसायिक वाहनांकडून शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार.चार वर्षात २३०४ कोटींची कमाई..हा विषय वित्त विभागाकडे आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस योग्य तो निर्णय घेतील. अदाणींच्या कंपनीचा करार मोडला असल्याने त्यांना योग्य ती भरपाई द्यावीच लागेल.-प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्रीदेशात तपासणी नाके बंद करण्याचे धोरण असताना राज्यात अदाणींसाठी पायघड्या टाकल्या जातात हे दुर्दैवी आहे.- भास्कर जाधव, आमदार.