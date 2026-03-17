Adani Group: अदानींबरोबर करार मोडला, ७५०० कोटी द्यावे लागणार? राज्याला भुर्दंड, तपासणी नाके बंद करण्यात अदानींच्या अटीचा अडथळा

Maharashtra Politics: जीएसटी धोरणानंतर अनेक राज्यांनी तपासणी नाके बंद केले असताना महाराष्ट्रात अदानी समूहासोबतचा करार मोठा अडथळा ठरत आहे. करार मोडल्यास सुमारे ७५०० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई किंवा २०३३ पर्यंत करार चालू ठेवण्याची अट असल्याने राज्य सरकारसमोर कठीण निर्णय उभा राहिला आहे.
महेश जगताप
मुंबई : देशभरात जीएसटी धोरणानंतर २०२०पासून बहुतांश राज्यांनी तपासणी नाके बंद केले असताना महाराष्ट्रात अदानी समूहासोबतच्या करारामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला. परिवहन विभागाने राज्यातील तपासणी नाके बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर अदानी समूहाने करार मोडल्यास साडेसात हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी किंवा २०३३ पर्यंतचा करार पूर्ण करावा, अशी अट घातल्याने राज्य सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.

