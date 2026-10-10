मुंबई

Maharashtra Weather: पुढील ४८ तास महत्त्वाचे! मुंबईसह कोकण पट्ट्यात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, हवामान विभागाचा अलर्ट

Weather Update: हवामान विभागाने मुंबईसह कोकण पट्ट्यात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा जारी केला आहे. पुढील काही तास हे हवामान कायम राहणार असल्याचे म्हटले आहे.
Maharashtra Heat Temperature

Maharashtra Heat Temperature

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीवर पुढील काही दिवस उकाडा आणि उष्णता प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे. १२ ऑक्टोबरपर्यंत मुंबईसह संपूर्ण कोकण पट्ट्यात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे.

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