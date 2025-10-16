मुंबई

Mumbai Rain: मुंबईसह नवी मुंबई आणि ठाण्यात जोरदार पावसाची हजेरी, हवामान विभागानं काय सांगितलं? जाणून घ्या...

Mumbai Rain Update: भारतीय हवामान विभागानुसार, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांना यलो अलर्ट अंतर्गत ठेवण्यात आले आहे. ज्यामध्ये जोरदार वाऱ्यांसह वादळाचा इशारा देण्यात आला आहे.
maharashtra rain update
maharashtra rain updatesakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

अनेक दिवसांच्या कोरड्या हवामानानंतर, गुरुवारी, १६ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ठाणे आणि नवी मुंबईच्या काही भागात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. त्यामुळे उष्णतेपासून दिलासा मिळाला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) नवी मुंबई, ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी आधीच यलो अलर्ट जारी केला होता.

