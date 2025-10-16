Mumbai Rain: मुंबईसह नवी मुंबई आणि ठाण्यात जोरदार पावसाची हजेरी, हवामान विभागानं काय सांगितलं? जाणून घ्या...

अनेक दिवसांच्या कोरड्या हवामानानंतर, गुरुवारी, १६ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ठाणे आणि नवी मुंबईच्या काही भागात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. त्यामुळे उष्णतेपासून दिलासा मिळाला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) नवी मुंबई, ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी आधीच यलो अलर्ट जारी केला होता..हवामान विभागाने विजांसह वादळ, हलका ते मध्यम पाऊस आणि काही ठिकाणी ३०-४० किमी प्रतितास वेगाने सोसाट्याचे वारे वाहण्याची शक्यता वर्तवली होती. हवामान तज्ज्ञांनी सांगितले की, भारताच्या दक्षिण टोकावर कमी दाबाची प्रणाली विकसित झाली आहे. जी वायव्येकडे सरकत आहे. ज्यामुळे पुढील काही दिवसांत मुंबई, पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या इतर भागात आर्द्रता वाढण्याची अपेक्षा आहे..Diwali Bonus: दिवाळीआधीच महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! महाराष्ट्र सरकारकडून बोनस जाहीर, पण किती?.मुलुंड-ठाणे-पवई पट्ट्यातील रहिवाशांनी संध्याकाळी मुसळधार पाऊस आणि गडगडाट झाल्याची तक्रार केली. पावसामुळे जोरदार लाटांच्या परिस्थितीत मदत मिळाल्याने लोक आनंदाने जल्लोष करत असताना त्यांच्या परिसरातील दृश्ये शेअर करण्यास स्वतःला आवरता आले नाही. हवामानशास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की, ही प्रणाली कोकण किनारपट्टी आणि पश्चिम घाटाच्या जवळ जात असताना, येत्या आठवड्यात या भागात वारंवार पाऊस आणि गडगडाटी वादळे जाणवतील..पुढील काही दिवस कमाल तापमान ३५° सेल्सिअस आणि किमान तापमान २४° सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. याव्यतिरिक्त, अरबी समुद्रावर वरच्या हवेच्या चक्राकार वाऱ्यामुळे हलक्या ते मध्यम पावसाची अपेक्षा असल्याने, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये (विदर्भ वगळता) १५ ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान वेगवेगळ्या दिवसांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.