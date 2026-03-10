Mumbai Weather: कोकण-मुंबई पट्ट्यात उष्णतेची तीव्र लाट, वातावरण कसं राहणार? हवामान तज्ज्ञांनी दिली महत्त्वाची माहिती

डोंबिवली : कोकण आणि मुंबई महानगर परिसरात सध्या उष्णतेची तीव्र लाट जाणवत आहे. अनेक शहरांमध्ये तापमानाचा पारा ४० अंशावर गेला आहे. कल्याण-डोंबिवलीमध्येही तापमानाने चाळीशी ओलांडत थेट ४२ अंशांपर्यंत मजल मारल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून तापमानात सातत्याने वाढ होत असून यंदाच्या वर्षातील हे उच्चांकी तापमान असल्याची माहिती कोकण हवामान अभ्यासक अभिजीत मोडक यांनी दिली..हवामान तज्ज्ञांच्या मते, सध्या प्रतिचक्रवाती (ॲन्टीसायक्लोनीक) हवामान स्थितीचा प्रभाव निर्माण झाल्याने समुद्राकडून मिळणारा थंडावा कमी झाला आहे. त्यामुळे किनारपट्टीपासून थोड्या अंतरावर असलेल्या भागांमध्ये कोरड्या खंडीय उष्णतेचा प्रभाव वाढला असून तापमान झपाट्याने वाढत असल्याचे मोडक यांनी सांगितले. सोमवारी (ता. ९) कोकणातील कमाल तापमानाच्या नोंदींनुसार किनारपट्टीपासून आतल्या भागातील अनेक ठिकाणी तापमान हे सरासरीपेक्षा ५ ते ७ अंश सेल्सिअसने अधिक नोंदवले गेले..Mumbai Hotels Closed: मुंबईतील सर्व हॉटेल्स बंद होणार? गॅस तुटवड्यामुळे मोठा फटका, २० टक्के हॉटेल्सना टाळे .सामान्यतः कोकण किनारपट्टी भागात दुपारच्या सुमारास समुद्राकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे तापमान काही प्रमाणात नियंत्रणात राहते. मात्र सध्या समुद्री वारा उशिरा सुरू होत असल्याने सकाळपासून दुपारपर्यंत तीव्र उष्णता जाणवत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी दुपारच्या वेळेत अनावश्यक बाहेर पडणे टाळावे, भरपूर पाणी पिणे तसेच उष्माघातापासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक ती काळजी घ्यावी, असे आवाहन तज्ज्ञांकडून करण्यात आले आहे..प्रमुख शहरांमधील तापमान पुढीलप्रमाणे (सेल्सियसमध्ये) :कल्याण-डोंबिवली ४२विक्रमगड ४३.५महाड ४३.२भातसनगर ४३कर्जत ४२.७दापोली ३९चिपळूण ४२.३मनोर ४२.१पनवेल ४१.६अंबरनाथ ४१.६बदलापूर ४१.३.ठाणे ४१.२नेरुळ ४१विरार ४१नवी मुंबई विमानतळ परिसर ४१मुलुंड (पूर्व मुंबई) ४०.९पालघर ४०.८वाशी ४०.३देवनार (दक्षिण-पूर्व मुंबई) ४०.१.Navi Mumbai: 'त्या' गोष्टीमुळे नैराश्य, तरूणीची खाडीत उडी, धक्कादायक कारण समोर; Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.