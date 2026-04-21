वर्षभरात १० हजार प्रकल्पांना मंजुरी, मुंबईसह एमएमआरमध्ये सर्वाधिक ५,४९४ प्रकल्प

मुंबई : घर खरेदीदारांच्या हितसंबंधांची काळजी घेतानाचे बाजारात पुरेसा गृहसाठा उपलब्ध व्हावा, यासाठी महारेरा प्राधिकरणाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात तब्बल १० हजार ३७९ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. .त्यामध्ये ४,२०४ नवीन प्रकल्प असून, २,४८८ प्रकल्पांमधील सुधारणाना मंजुरी दिली आहे, तर जुन्या प्रकल्पांबाबत विकसकांनी प्रस्तावित आराखड्यासह केलेल्या विनंतीनुसार ३,६८७ गृहनिर्माण प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रातील सर्वाधिक ५,४९४ प्रकल्पांचा समावेश आहे..सध्या प्रत्येक सर्वसामान्य नागरिकांकडून स्वमालकीचे घर खरेदी करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे बाजारात पुरेसा घरांचा साठा उपलब्ध असेल, तरच किमती नियंत्रणात राहू शकतील. त्यामुळे महारेराने नियमाचे काटेकोर पालन करत जास्तीत जास्त घरांना मंजुरी देण्याची भूमिका घेतली आहे..त्यानुसार घर खरेदीदारांच्या हितसंबंधांची काळजी घेत, स्थावर संपदा क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या नियमनाची आपली वचनबद्धता कायम ठेवत वर्षभरात १० हजारहून अधिक प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थावर संपदा क्षेत्राला अधिक चालना मिळण्यास मदत होणार आहे..गृहनिर्माण प्रकल्पाला महारेराकडून मंजुरी घेताना सादर केलेल्या प्रस्तावात काही दुरुस्त्या, बदल किंवा वाढ करण्यात आली असल्यास या सर्व 'सुधारणा' अंतर्गत येणाऱ्या बाबी महारेराकडून वेळोवेळी नियमित करून घेणे अनिवार्य आहे. शिवाय महारेराकडे नोंदणी करताना विकसकांना प्रत्येक गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या प्रकल्प पूर्ततेची निश्चित तारीख द्यावी लागते. प्रकल्पाला काही कारणाने उशीर झाल्यास अशा वेळी संबंधित विकसकांना महारेराकडून मुदतवाढ घ्यावी लागते..ठाणे १,७१४मुंबई उपनगर १,६९६रायगड ९३९पालघर ५६८मुंबई शहर ३७५इतर २०२मुंबई महाप्रदेश (एमएमआर)५,४९४ प्रकल्पांना मंजुरी.