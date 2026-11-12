मदरशांत घुमणार महात्मा फुलेंचे विचार! द्विशताब्दी जयंतीनिमित्त 'गुलामगिरी'सह, 'शेतकऱ्याचा आसूड'चा उर्दू अनुवाद

मुंबई : थोर समाजसुधारक महात्मा जोतीराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंतीनिमित्त (द्विजन्मशताब्दी) अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यात महात्मा फुले यांच्या विचारांचा भाषिक विस्तार करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीमार्फत 'गुलामगिरी' 'शेतकऱ्याचा त्यांच्या आणि आसूड' या निवडक ग्रंथांचा उर्दू अनुवाद करून ते प्रकाशित करण्यात येणार आहेत. या कामासाठी अकादमीच्या २०२६-२७ या वर्षातील मंजूर सहायक अनुदानातून २५ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत..महात्मा फुले यांच्या कार्याची माहिती देणाऱ्या रील्स आणि व्हिडिओ क्लिप तयार करून विभागाच्या संकेतस्थळावर तसेच समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. यासाठी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेतील मदरशांमध्ये 'महात्मा फुले शैक्षणिक सप्ताह' आयोजित केला जाणार आहे..Mumbai Local: मराठीची गळचेपी! दिवाळीत मुंबईतील स्टेशन्सवर भोजपुरी गाणी; व्हिडिओ व्हायरल.या सप्ताहात विज्ञान, गणित आणि वाचन स्पर्धा घेण्यात येतील. यासाठी ४० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अल्पसंख्याक विद्यार्थी वसतिगृहांमध्ये 'महात्मा फुले ग्रंथ कोपरा' स्थापन करण्यात येणार आहे..Mumbai Local: मुंबई लोकलमध्ये नको तिथे स्पर्श, विरोध करताच नराधमाने ढकललं, तरुणीचा एक हात तुटला; मिरा-भाईंदरमध्ये काय घडलं?.'सत्यशोधक विचार'वर स्पर्धाराज्यभरात २३ ते २७ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत 'सत्यशोधक विचार' या संकल्पनेवर आधारित निबंध आणि वक्तृत्व स्पर्धा सप्ताह आयोजित करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेतील विजेत्यांना ११ एप्रिल २०२७ रोजी महात्मा फुले यांच्या जयंतीदिनी पारितोषिके देण्यात येणार आहेत. या उपक्रमासाठी ८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.