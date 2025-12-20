मुंबई

Mumbai Municipal Corporation Election : मोट बांधण्याची मविआची हालचाल; मुंबई महापालिका निवडणूक एकत्र लढण्यासाठी प्रयत्न

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे मुंबई पालिका निवडणुकीतही महाविकास आघाडीची मोट बांधण्याचा प्रयत्न सुरू.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई - लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे मुंबई पालिका निवडणुकीतही महाविकास आघाडीची मोट बांधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; मात्र मनसेमुळे काँग्रेसने ‘एकला चलो रे’ची भूमिका घेतल्याने आघाडी अडचणीत सापडली आहे.

