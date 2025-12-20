Mumbai Municipal Corporation Election : मोट बांधण्याची मविआची हालचाल; मुंबई महापालिका निवडणूक एकत्र लढण्यासाठी प्रयत्न

मुंबई - लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे मुंबई पालिका निवडणुकीतही महाविकास आघाडीची मोट बांधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; मात्र मनसेमुळे काँग्रेसने ‘एकला चलो रे’ची भूमिका घेतल्याने आघाडी अडचणीत सापडली आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षांमध्येही आघाडीबाबत सकारात्मक भूमिका आहे. मुंबई महापालिकेमध्ये आघाडीचा प्रयोग होणार की नाही, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मुंबईत यश मिळाले. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत आघाडीला फारसे यश मिळाले नाही. या दोन्ही निवडणुकांत आघाडी होती. आता मुंबई महापालिका निवडणूकही महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र लढावी, असा आमचा आग्रह आहे. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे) पक्षासोबत बोलणी सुरू आहे. भाजपला मुंबई महापालिकेत दूर ठेवण्यासाठी या निवडणुकीतही आघाडी व्हायला हवी, अशी आघाडीतील घटक पक्षातील नेत्यांचीही इच्छा आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवक्त्या विद्या चव्हाण यांनी व्यक्त केले.महाविकास आघाडी होत असेल तर आमच्या पक्षाची भूमिका सकारात्मक आहे. शिवसेना आणि मनसे या दोन्ही पक्षांनी एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘आघाडीचा प्रयोग झाला, तर त्याचे स्वागत करू,’ अशी भूमिका शिवसेनेचे (ठाकरे) प्रवक्ते हर्षल प्रधान यांनी व्यक्त केली आहे..‘समविचारी पक्षांशी चर्चा’मुंबई महापालिका निवडणूक काँग्रेसने स्वबळावर लढवावी, अशी कार्यकर्त्यांनी भावना आहे. त्यामुळे ती स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला. पण ‘इंडिया’तील काही पक्षांशी आघाडीसंदर्भात चर्चा सुरू आहे. आघाडी करायची की स्वबळावर निवडणूक लढवायची याचा निर्णय वरिष्ठ नेते घेतील, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी सांगितले..मुंबईत भाजपची २० जणांची निवडणूक समिती जाहीरमुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी मुंबई भाजपच्या मुंबई शाखेने आपली २० जणांची निवडणूक समिती जाहीर केली आहे. भाजपचे मुंबईचे अध्यक्ष अमित साटम यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत केंद्र आणि राज्य स्तरावरील वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. उमेदवारांची निवड, निवडणुकीची रणनीती आणि प्रत्यक्ष समन्वय मजबूत करणे हे काम ही समिती करेल..या समितीत मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम, मंत्री आशिष शेलार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार अतुल भातखळकर, माजी मंत्री भाई गिरकर, आमदार योगेश सागर, आमदार पराग अळवणी, आमदार मिहीर कोटेचा, आमदार प्रसाद लाड, आमदार मनिषा चौधरी, आमदार चित्रा वाघ, राजेश शिरवडकर, गणेश खणकर आदींचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.