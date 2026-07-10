Thane News: उल्हासनगरात स्मार्ट मीटरचा 'शॉक' ! ८०० रुपयांचे वीजबिल थेट नऊ हजारांवर; महावितरणावर संताप

उल्हासनगर : शहरातील स्मार्ट मीटर वाद आता अधिकच तीव्र झाला असून, जुन्या मीटरच्या जागी नव्याने बसविण्यात आलेल्या मोटरनंतर वीजदेयकांमध्ये झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे सर्वसामान्य ग्राहक संतप्त झाले आहेत. महिन्याला सुमारे ८०० रुपये येणारे देयक थेट नऊ हजारांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा करत महावितरणविरोधात नाराजी व्यक्त करत कार्यालयात धाव घेतली..उल्हासनगर कॅम्प क्र. ४ मधील सुभाष टेकडी आणि ज्योतीनगर परिसरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांमध्ये जुन्या वीज मीटरच्या जागी पूर्वसूचना किंवा ग्राहकांची संमती न घेता स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी दरमहा सुमारे ८०० रुपये येणारे वीजबिल आता थेट नऊ हजारांपर्यंत पोहोचत आहे..Thane News: ठाण्यातील 'या' मोठ्या ८ शाळा बेकायदा, शिक्षण विभागाची माहिती; अॅडमिशन घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय होणार? .अनेक कुटुंबांचे मासिक उत्पन्नच सुमारे १० हजार रुपये असल्याने एवढे मोठे बिल भरणे त्यांच्यासाठी अशक्य झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सुशील पवार आणि सुनील पवार यांच्या नेतृत्त्वाखाली नागरिकांनी महावितरण कार्यालयावर धाव घेत अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करत, चुकीची बिले तातडीने दुरुस्त करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली..तपासणीचे आश्वासनमहावितरणचे अधिकारी कुंभार यांनी नागरिकांच्या तक्रारीची दखल घेत प्रकरणाची तपासणी करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ग्राहकांची माहिती व संमतीशिवाय मीटर बदलू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही त्याचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा नागरिकांनी केला असून, लवकरात लवकर न्याय न मिळाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला..Mumbai News: राज्यात पावसाचा हाहाकार! ६३ जणांचा मृत्यू, प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत; गिरीश महाजन यांची घोषणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.