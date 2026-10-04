महायुती, मविआत बंडखोरीचे भय, विधान परिषद निवडणुकीत उमेदवारीवरून मतभेद

मुंबई : विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या पाच जागांसाठी राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. या निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीने जागावाटपाचा तिढा सोडवला असला तरी अनेक इच्छुकांनी आपली दावेदारी कायम ठेवली आहे. दुसरीकडे विरोधकांच्या महाविकास आघाडीतही (मविआ) उमेदवारीवरून मतभेद उफाळले आहेत. त्यामुळे उमेदवारीवर एकमत न झाल्यास सत्ताधारी, विरोधकांत बंडखोरी अटळ असल्याचे स्पष्ट होत आहे..पुणे, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघासह पुणे आणि अमरावती शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाली आहे. उमेदवारीची वाट न पाहता इच्छुकांनी प्रचार सुरू केला आहे. तर काही पक्षांनी परस्पर उमेदवारी घोषित करत मित्र पक्षांना धक्का दिला. पहिल्या टप्प्यात जागावाटपात महायुतीने आघाडी घेतली आहे..पूर्णेकर हत्याकांडात नवे धागेदोरे! गोळीबार करणारा पवार; संशयित 'लावण्य' तरुणीचीही ‘एसआयटी’कडून चौकशी.मात्र महाविकास आघाडीमध्ये जागा वाटपात ताळमेळ नसल्याचे दिसून येत आहे. जागावाटपानंतर भाजपने उमेदवारी निश्चितीसाठी हालचाली तीव्र केल्या आहेत. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची भेट घेतली..महाविकास आघाडीत विसंवादमहाविकास आघाडीत (मविआ) जागावाटपावरून तीव्र मतभेद समोर आले आहेत. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना खासदार संजय राऊत म्हणाले, "आमची 'राष्ट्रवादी'चे (शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे अन् कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ व नसीम खान यांच्याबरोबर बैठक झाली आहे. 'मविआ' म्हणून एकत्र लढण्याची आमची भूमिका आहे. पण काँग्रेसने परस्पर काही जागांवर उमेदवार जाहीर केले. आम्ही अमरावती आणि मराठवाडा (छत्रपती संभाजीनगर) पदवीधर मतदारसंघ लढवणार आहोत. एकमत झाले नाही तर स्वबळावर आणि मैत्रीपूर्ण निवडणुका लढवल्या जातील.".Mumbai News: तिसऱ्या, चौथ्या मुंबईसाठी मॅपिंग, दोन हजार चौ. किमीचे मोजमाप पूर्ण; मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर.बंडाळीची डोकेदुखीअमरावती शिक्षक मतदारसंघ येथे काँग्रेसने आदिती पोहरेंना उमेदवारी दिल्याने ठाकरे गटाचे दत्तात्रय लहाने बंडखोरीच्या तयारीत आहेत. तर महायुतीत शिंदेच्या शिवसेनेची जागा असतानाही 'राष्ट्रवादी'च्या (अजित पवार) आमदारांनी दिलीप कडू यांना पाठिंबा देत अर्ज भरल्याने महायुतीत तणाव निर्माण झाला आहे..पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ पुणे पदवीधर मतदारसंघ भाजपकडे गेल्याने 'राष्ट्रवादी'चे (अजित पवार) इच्छुक भय्या माने यांनी पक्ष सोडत अपक्ष लढण्याची तयारी सुरू केली आहे. तसेच पुणे शिक्षक मतदारसंघात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे 'ओएसडी' मंगेश चिवटे आणि मंत्री उदय सामंत यांचे 'ओएसडी' सचिन सानप यांची भूमिका काय राहते, याकडे लक्ष लागले आहे.छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर ही जागा 'राष्ट्रवादी'कडे गेल्याने भाजपकडून जोरदार तयारी करणारे संजय केनेकर यांच्या पुढील निर्णयाबाबत उत्सुकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.