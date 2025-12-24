Dombivli Politics: कल्याण–डोंबिवलीत महायुतीची गणिते अडचणीत; जागावाटपावरून भाजपा–शिवसेना शिंदे गटात ताणतणाव!

-शर्मिला वाळुंजडोंबिवली: आगामी कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट यांच्यातील महायुतीच्या चर्चांना वेग आला असला, तरी जागावाटपाच्या मुद्द्यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद उफाळून आले आहेत. आज पार पडलेल्या बैठकीत पाच ते सहा प्रभागावर एकमत न झाल्याने युतीबाबत कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे हा विषय आता वरिष्ठ पातळीवर सोपवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेत आतापर्यंत शिवसेना आणि भाजपची संयुक्त सत्ता राहिली असून, शिवसेना हा पक्ष ‘मोठा भाऊ’ म्हणून ओळखला जात होता. मात्र राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलल्यानंतर आणि शिवसेना दुभंगल्यानंतर स्थानिक पातळीवरही त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत. याचदरम्यान बदलापूर आणि अंबरनाथ नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये भाजपने नगराध्यक्षपद मिळवत आपली ताकद वाढवली आहे. यामुळे केडीएमसी निवडणुकीमध्येही भाजप अधिक आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे..विशेष म्हणजे डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर कल्याण–डोंबिवलीतील निवडणूक ही भाजपसाठी प्रतिष्ठेची बनली आहे. जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्यासाठी भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते कंबर कसून कामाला लागले असून, त्याचा थेट परिणाम युतीतील जागावाटपाच्या चर्चांवर होताना दिसत आहे..आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...दुसरीकडे, शिवसेना (शिंदे गट) देखील आपल्या पारंपरिक प्रभावाच्या जागा सोडण्यास तयार नसल्याने दोन्ही पक्षांमधील ताणतणाव वाढला आहे. युती कायम राहणार की नाही, की जागावाटपात कोणता पक्ष वरचढ ठरणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष वरिष्ठ नेत्यांच्या निर्णयाकडे लागले आहे. वरिष्ठ पातळीवर होणाऱ्या चर्चेनंतरच कल्याण–डोंबिवलीतील महायुतीचे अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.