Atal Setu Toll: वाहनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! अटल सेतूवर ५०% टोल सवलत लागू; कनेक्टिव्हिटीला मोठा दिलासा

मुंबईसह महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका निवडणुका संपल्यानंतर शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दहा मोठे निर्णय घेण्यात आले. यात महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील अटल सेतूवरील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोल सवलत आणखी एक वर्षासाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. .अटल सेतू वापरणाऱ्या वाहनचालकांना आणखी एक वर्ष सवलतीचे दर मिळत राहतील, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने शनिवारी झालेल्या बैठकीत घेतला. मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू वापरणाऱ्या वाहनचालकांना टोलवर ५० टक्के सवलत मिळते. २१ किमी लांबीचा हा पूल नव्याने उघडलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एक महत्त्वाचा दुवा बनला आहे..Job Opportunities: परदेशात रोजगाराची संधी सहज उपलब्ध होणार; ‘महिमा’ संस्थेची स्थापना, राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय.अटल सेतूवरील इलेक्ट्रिक मोटार कार आणि बसेससाठी टोल शुल्कातून पूर्णपणे सूट देण्याची तरतूद अधिसूचनेत समाविष्ट करण्यासही मान्यता देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाने ४ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने बांधलेल्या अटल सेतूच्या वापरासाठी ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयानुसार १ जानेवारी २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत टोल आकारण्यास मान्यता देण्यात आली. यासोबतच, इतर वाहनांसाठी एकाच प्रवासासाठी टोल दर देखील निश्चित करण्यात आले आहेत..BMC Election: मुंबईत सर्व दलित पक्षांना ‘भोपळा’! मतपेढी असूनही सुमार कामगिरी; राखीव प्रभागातही पाटी कोरी.मुंबईत सत्ताधारी महायुतीच्या प्रचंड विजयानंतर ५०% टोल सवलत ही महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची परतफेड आहे. मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूच्या वापरासाठी ५०% टोल सवलतीला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. इलेक्ट्रिक मोटार कार आणि बसेससाठी अटल सेतूवरील टोलमधून पूर्णपणे सूट देण्याचा मुद्दाही अधिसूचनेत समाविष्ट करण्यासाठी मंजूर करण्यात आला. यामुळे ई-वाहन मालक आणि इतर वाहन मालक दोघांनाही दिलासा मिळेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.