मुंबई

Atal Setu Toll: वाहनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! अटल सेतूवर ५०% टोल सवलत लागू; कनेक्टिव्हिटीला मोठा दिलासा

Atal Setu Toll Discount News: राज्य मंत्रिमंडळाने अटल सेतू वापरण्यासाठी ५०% सूट देण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अतिरिक्त टोलनाक्यांना मान्यता देण्यात आली.
Atal Setu Toll Discount

Atal Setu Toll Discount

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबईसह महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका निवडणुका संपल्यानंतर शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दहा मोठे निर्णय घेण्यात आले. यात महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील अटल सेतूवरील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोल सवलत आणखी एक वर्षासाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

Loading content, please wait...
Bridge
Maharashtra Government
Mahayuti
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.