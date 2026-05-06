बंगाल-तमिळनाडू निकालांचा महाराष्ट्रात धसका! 'खाती नीट सांभाळा, काम करा नाहीतर...'; फडणवीसांचा मंत्र्यांना कडक इशारा

पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि एक केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी येथील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांमध्ये बंगाल आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त डझनभर मंत्र्यांना ज्या प्रकारे पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या कपाळावर चिंतेचे सावट आले आहे. या राज्यांमधील निवडणुकीच्या निकालांचा प्रभाव मंगळवारी झालेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही जाणवला..हे धक्कादायक निकाल पाहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीतील भागीदार पक्ष शिंदेसेना आणि सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला आधीच इशारा दिला आहे. या निकालांमधून आपण सर्वांनी धडा शिकण्याची गरज आहे, असे त्यांना वाटते. येत्या काही वर्षांत आपण जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यास आपल्या सर्वांना अशाच प्रकारच्या मोठ्या धक्क्यांना सामोरे जावे लागू शकते. महायुती सरकारमधील सर्व पक्षांनी आपल्या मंत्र्यांना कामगिरी सुधारण्याचा इशारा दिला आहे. अकार्यक्षम मंत्र्यांवर कारवाई होऊ शकते. .MP Medha Kulkarni: ‘कॉर्पोरेट जिहाद’वर संसदेत आवाज उठवणार; खासदार मेधा कुलकर्णी यांचा इशारा, तरुणांच्या विचारसरणीवर आक्रमण...महायुतीचा विश्वास आहे की, जर त्यांना २०२९ मध्ये पुन्हा सत्तेत यायचे असेल, तर त्यांनी आतापासूनच तयारी सुरू केली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री आणि नेत्यांना कार्यालयातील जबाबदाऱ्या सोडून लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करण्याचे आवाहन केले आहे. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा आणि तामिळनाडूमध्ये स्टॅलिन यांचा पराभव होण्यामागे जनतेचा संताप हे एक प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे, महायुतीने आतापासूनच २०२९ ची तयारी केली पाहिजे..महायुती सरकारमधील सर्व मित्रपक्षांनाही कळवण्यात आले आहे की, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी 'लाडकी बहीण योजना' आणून संपूर्ण समीकरण बदलले होते. परंतु राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता २०२९ मध्ये अशी समीकरण बदलणारी योजना राबवणे अवघड आहे. त्यामुळे, पुढील निवडणूक केवळ सरकार आणि मंत्र्यांच्या कामगिरीवरच लढावी लागेल. म्हणूनच सर्व मंत्र्यांना आधीच सावध करण्यात आले आहे..Manoj Jarange Patil: राज्यातील भाजप सरकार उलथवून लावण्याची गरज: मनाेज जरांगे-पाटील, बंगालमध्ये गडबड केल्याचा संशय!.भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, पश्चिम बंगालच्या जनतेने विकासासाठी मतदान केले आहे. त्यांनी थर्ड-डिग्री राजकारणाला पूर्णविराम दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येकाने यातून धडा घेण्याची गरज आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही यातून शिकले पाहिजे. जर काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने सुधारणा केली नाही, तर त्यांना २०४७ पर्यंत घरी बसावे लागेल. महाराष्ट्राची जनताही विकासाच्या बाजूने आहे. महायुतीच्या भविष्यातील योजनांवर चर्चा करण्यासाठी बावनकुळे यांनी आपल्या मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांसोबत बैठक घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.