महाराष्ट्रातील रुग्णवाहिका सेवा अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक, सुरक्षित आणि सर्वसामान्यांसाठी सुलभ बनवण्यासाठी मोटार वाहन विभाग लवकरच 'महाराष्ट्र राज्य रुग्णवाहिका धोरण' लागू करणार आहे. ही माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मंत्री सरनाईक म्हणाले की, रुग्णवाहिका हे केवळ एक वाहन नसून, ती एक जीवनरेखा आहे, जी आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाचा जीव वाचवते..रुग्णवाहिकेच्या नोंदणीपासून ते सेवा, प्रतिसाद वेळ, दर निश्चिती आणि रुग्णाला रुग्णालयात पोहोचवण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रणाली सुव्यवस्थित करणे, हा या धोरणाचा उद्देश आहे. सध्या MEMS १०८ भागीदारी योजनेअंतर्गत राज्यात अंदाजे १,०७६ रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त, खाजगी रुग्णालये, धर्मादाय संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अंदाजे ४,५०० ते ५,००० रुग्णवाहिका पुरवल्या जातात..पंतप्रधान १०० टक्के योग्यच, पण दुसऱ्यांनाही आया असतात; १२ वर्षे तुमच्या लोकांनी केलं त्याची माफी कोण मागणार, राज ठाकरेंचा सवाल .रुग्णांना अनेकदा हे माहीत नसते की सर्वात जवळची रुग्णवाहिका कुठे आहे, तिला पोहोचायला किती वेळ लागेल, त्यात कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत आणि तिचे भाडे किती असेल. नवीन धोरणामुळे ही उणीव दूर होईल. प्रस्तावित प्रणालीमध्ये ४ वेगवेगळे डिजिटल ॲप्स एकमेकांशी जोडले जातील. सिटीझन ॲप याद्वारे लोकांना त्यांच्या जवळ उपलब्ध असलेल्या रुग्णवाहिका, त्यांचे स्थान आणि पोहोचण्याची अंदाजित वेळ पाहता येते. व्हिडिओ कॉलद्वारे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन आणि भाड्याचा अंदाजही दिला जाईल..ड्रायव्हर ॲप कर्तव्य सुरू करणे/थांबवणे, कॉल स्वीकारणे/रद्द करणे, मार्गाबद्दल मार्गदर्शन, प्रशिक्षणाची स्थिती आणि केलेल्या फेऱ्यांची नोंद ठेवण्यात येईल. रुग्णवाहिकेतील टॅब्लेट यामध्ये रुग्णाची प्राथमिक माहिती, लक्षणे, उपचारांच्या नोंदी, रुग्णालयाशी व्हिडिओ संपर्क आणि एईडी, ऑक्सिजन, सक्शन इत्यादी उपकरणांची तपासणी केली जाईल. प्रत्येक नोंदणीकृत रुग्णवाहिकेचे स्थान, स्थिती, प्रतिसाद वेळ, चालकाची कामगिरी, नाकारलेले कॉल आणि गैरवापराच्या तक्रारी येथे प्रदर्शित केल्या जातील. यामुळे नियम केवळ कागदापुरते मर्यादित राहणार नाहीत हे सुनिश्चित होईल..Maharashtra Loan Waiver: अद्याप २०१७ ची कर्जमाफी प्रलंबित, ६ लाख ६४ हजार शेतकरी ९ वर्षांपासून लाभाच्या प्रतीक्षेत.सध्या, अनेक खाजगी रुग्णवाहिकांचे दर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाहीत, ज्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत कुटुंबांना आर्थिक अडचणी येतात. नवीन धोरणानुसार प्रत्येक नोंदणीकृत रुग्णवाहिकेला आपल्या दरांची यादी ॲपवर प्रकाशित करणे बंधनकारक असेल. सरकार AIS-125 वर्गीकरणाच्या आधारावर कमाल दर अधिसूचित करेल. प्रत्येक फेरीची डिजिटल नोंद आणि ई-पावती मिळेल, ज्यामुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित होईल..महाराष्ट्र सरकार रुग्णवाहिकांना मोटार वाहन कर आणि राष्ट्रीय महामार्ग टोलमधून आधीच सूट देते. मंत्री म्हणाले की, सार्वजनिक सेवा उपलब्ध असताना नागरिकांनाही न्याय्य, पारदर्शक आणि उत्तरदायी सेवा मिळाली पाहिजे. या धोरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे चित्रांसहित प्रथमोपचाराचे मार्गदर्शन. अपघात किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत, नागरिक ॲपद्वारे सीपीआर, रक्तस्राव थांबवणे, भाजल्यावर प्रथमोपचार आणि रुग्ण सुरक्षा याविषयीची माहिती त्वरित मिळवू शकतात..Abhijit Dipake: योगी, मोदी, BJP आयटी सेलचे लोक शिवीगाळ करतात, त्यांच्यावर FIR का नाही? अभिजीत दिपकेंचा सवाल.महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, "अपघातानंतर प्रत्येक क्षण मौल्यवान असतो. रुग्णवाहिका किती लवकर पोहोचते, रुग्णाला प्रथमोपचार कधी मिळतात आणि त्यांना योग्य रुग्णालयात कधी पोहोचवले जाते, यावर जीव अवलंबून असतो. त्यामुळे आम्ही तंत्रज्ञान, पारदर्शकता, शिस्त आणि उत्तरदायित्व यांचा समन्वय साधणारे एक सर्वसमावेशक धोरण राबवत आहोत. आपत्कालीन परिस्थितीत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला विश्वसनीय रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध व्हावी, हे सुनिश्चित करणे आमचे ध्येय आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.