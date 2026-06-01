मुंबई

पिंपळेश्वर मंदिरासाठी जमीन मंजुरी, राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर महायुती शक्तिप्रदर्शन करणार; पण कधी?

Mahayuri Shaktipradarshan: राज्य मंत्रिमंडळाने पिंपळेश्वर मंदिरासाठी जमीन मंजूर करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत महायुती शक्तिप्रदर्शन करणार आहे.
Pimpleshwar Temple

शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली : पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिरासाठी ४ एकर २५ गुंठे जमीन मंजूर करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर आता ८ जून रोजी मंदिर परिसरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन पाहायला मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री श्री पिंपळेश्वर मंदिरात उपस्थित राहणार असल्याची माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी दिली.

