पिंपळेश्वर मंदिरासाठी जमीन मंजुरी, राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर महायुती शक्तिप्रदर्शन करणार; पण कधी?

डोंबिवली : पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिरासाठी ४ एकर २५ गुंठे जमीन मंजूर करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर आता ८ जून रोजी मंदिर परिसरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन पाहायला मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री श्री पिंपळेश्वर मंदिरात उपस्थित राहणार असल्याची माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी दिली..राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच श्री पिंपळेश्वर देवस्थान ट्रस्टला ४ एकर २५ गुंठे जमीन नाममात्र दरात देण्याचा तसेच सध्या वापरात असलेल्या जमिनीचे नियमितीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर रविवारी पहाटे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी श्री पिंपळेश्वर महादेवाचे पूजन करून कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना ८ जूनच्या कार्यक्रमाची माहिती दिली..Mumbai Local: जोरदार पावसातही लोकल सुसाट धावणार, रेल्वेचा खोळंबा टळणार; प्रशासनाने उचलले मोठे पाऊल.पिंपळेश्वर मंदिराच्या जागेसाठी गेली अनेक वर्षे स्थानिक ग्रामस्थ, भाविक आणि मंदिर ट्रस्टकडून पाठपुरावा सुरू होता. या मागणीसाठी विविध आंदोलनेही करण्यात आली होती. अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने मंदिराच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मंदिरात विशेष धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.."पिंपळेश्वर मंदिर हा केवळ धार्मिक विषय नसून डोंबिवलीकरांच्या श्रद्धा, आस्था आणि सांस्कृतिक अस्मितेशी जोडलेला विषय आहे. मंदिराच्या जागेसाठी गेली १४ वर्षे संघर्ष सुरू होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रश्न मार्गी लागला असून त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे," असे रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले..Mumbai-Goa Highway: खारपाडा येथील टोलनाका बंद पाडला, जनआक्रोश समिती आक्रमक; आधी कामे पूर्ण करण्याची मागणी.८ जून रोजी मंदिर परिसरात कीर्तनासह विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री एकाच व्यासपीठावर उपस्थित राहणार असल्याने या कार्यक्रमाकडे धार्मिक कार्यक्रमाबरोबरच राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाच्या घडामोडी म्हणून पाहिले जात आहे..मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे मंदिर परिसराच्या विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून भविष्यात पिंपळेश्वर मंदिराचा विकास आराखडा अधिक वेगाने राबविला जाणार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले..Mumbai Weather: उकाडा दूर होणार, मुंबईसह 'या' जिल्ह्यात पावसाच्या सरी कोसळणार; आएमडीचा सतर्कतेचा इशारा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.