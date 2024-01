महेश जाधव यांचे अमित ठाकरेंवर गंभीर आरोप; माथाडी कामगार सेनेची मनसेतून हकालपट्टी

मुंबई- माथाडी कामगार सेनेचे नेते महेश जाधव यांनी अमित ठाकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. अमित ठाकरे यांनी मारहाण केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दरम्यान, माथाडी कामगार सेनेची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. ( Mahesh Jadhav Allegation Against amit Thackeray Expulsion of Marathi Kamgar Sena from MNS)

मनसे उपाध्यक्ष महेश जाधव यांनी अमित ठाकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. यावेळी माथाडी कामगार संघटनेचे कार्यकर्ते मेडिक्युअर हॉस्पिटल बाहेर थांबले होते. यावेळी मनसेचे कार्यकर्ते देखील तेथे आले. यावेळी माथाडी कामगार संघटनेचे कार्यकर्ते आणि मनसे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडल्याचं पाहायला मिळालं.