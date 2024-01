Amit Thackeray on Toll Plaza: टोलबाबत मनसेची भूमिका काय? अमित ठाकरेंनी स्पष्टच सांगितलं; म्हणाले, टोलला विरोध नाही...

मुंबई : महामार्गांवरील बेकायदा सुरु असलेल्या टोलविरोधात मनसेनं वारंवार आक्रमक पाऊल उचललं आहे. पण महामार्गांवर प्रवाशांना सुविधांच्या बदल्यात टोल वसुली केली जात असताना मनसेचा टोलला खरंच विरोध आहे का? याबाबत खुद्द मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. (Amit Thackeray told MNS role on Toll Plaza He said there is no opposition to toll but facilities should be provided there)