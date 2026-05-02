Mumbai: एक्स्टॅसी पुरवणारा खेमलानी अटकेत, मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोलिसांची कारवाई

मुंबई : नामांकित महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक्स्टॅसी हे पार्टी ड्रग्ज विक्रीसाठी पुरवणारा प्रमुख आरोपी महेश खेमलानी यास वनराई पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. १) अटक केली. .नेस्को प्रदर्शन केंद्रात आयोजित कॉन्सर्टदरम्यान मद्य आणि एक्स्टॅसीच्या अतिसेवनामुळे दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळताच मिरा रोड येथे राहणारा महेश बँकॉक येथे पसार झाला. त्याच्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी देशातील सर्व विमानतळांना लूक आऊट नोटीस जारी केली होती..Mumbai: पुनर्वसन ४० वर्षे रखडले; उच्च न्यायालयाचे केंद्र, 'जेएनपीए'ला खडे बोल.शुक्रवारी सकाळी तो मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरताच इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्याला अडवून ठेवले. विमानतळावरून ताब्यात घेत वनराई पोलिसांनी महेशला अटक करून न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्याला ६ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. आयात-निर्यात व्यवसाय करणाऱ्या महेशचा जन्म हाँगकाँगमध्ये झाला. त्याच्याकडे तेथील नागरिकत्व आहे. याप्रकरणी अटक केलेल्या आयुष साहित्य, शुभ अग्रवाल, विनीत गिरेलानी आदी विद्यार्थ्यांना महेशने एक्स्टॅसी साठा पुरवला होता. त्याची विक्री करून येणारी रक्कम प्रेयसी जिया जेकबच्या बँक खात्यावर पाठवण्याची सूचना महेशने या विद्यार्थ्यांना केली..जियाच्या खात्यावर अलीकडच्या काळात तब्बल ५० लाख रुपयांचे व्यवहार झाल्याची माहिती आर्थिक तपासणीतून पुढे आली. हे सर्व व्यवहार महेशच्या सांगण्यावरून झाल्याचे तिने चौकशीत पोलिसांना सांगितले. याप्रकरणाचा पोलिस अधिक तपास करत आहेत..बेकायदा बांधकाम खपवून घेणार नाही, औद्योगिक शेडला संरक्षण देण्यास न्यायालयाचा नकार.तपास सुरूआरोपी महेशने एक्स्टॅसीचा साठा कोठून आणला, कोणी पुरवला की हा साठा त्याने स्वतःच तयार केला, त्याचा अंमली पदार्थ निर्मितीचा कारखाना आहे का, या विद्यार्थ्यांसह भारतात अन्य कोणाला, कोणत्या शहरात त्याने हे पार्टी ड्रग्ज पुरवले, याबाबत कसून चौकशी सुरू असल्याचे वनराई पोलिसांकडून सांगण्यात आले.