Rafale Marine : भारतीय नौदलाच्या हवाई सामर्थ्यात भर! आयएनएस विक्रांतवर राफेल मरीनचे यशस्वी लँडिंग

- नितीन बिनेकरमुंबई - भारतीय नौदलाच्या सागरी सामर्थ्यात भर घालणारी महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. स्वदेशी बनावटीच्या विमानवाहू युद्धनौका आयएनएस विक्रांतवर फ्रान्सनिर्मित ‘राफेल मरीन’ या लढाऊ विमानाने पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी लँडिंग केली. गुरुवारी (ता. २९) ही चाचणी पार पडली. या यशामुळे भारतीय नौदलात राफेल मरीनच्या प्रत्यक्ष वापराच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. विमानवाहू युद्धनौकेवरील मर्यादित जागेत लढाऊ विमानाचे सुरक्षित अवतरण करण्याची क्षमता तपासण्याच्या दृष्टीने ही चाचणी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे..राफेल मरीनच्या भारतीय नौदलातील समावेशापूर्वी विविध चाचण्या सुरू आहेत. या चाचण्यांद्वारे विमानाची आयएनएस विक्रांतवरील संचालनक्षमता, युद्धनौकेवरील यंत्रणांशी सुसंगतता आणि सुरक्षित अवतरणाची क्षमता तपासली जात आहे. नौदलाने या यशस्वी लँडिंगचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. या चाचणीमुळे राफेल मरीनच्या प्रत्यक्ष कार्यान्वयनाच्या दिशेने पहिला महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे..लँडिंगचे तांत्रिक आव्हानराफेल मरीनची रचना विमानवाहू युद्धनौकेवरून संचालन करण्यासाठी करण्यात आली आहे. मात्र, भारताच्या आयएनएस विक्रांतवर ‘शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकव्हरी’ (स्टोबार) प्रणालीचा वापर केला जातो. या पद्धतीत विमान उड्डाणासाठी युद्धनौकेच्या पुढील बाजूला असलेल्या स्की-जंप रॅम्पचा वापर करते. तर अवतरणाच्या वेळी विमानाच्या शेपटीला असलेल्या विशेष हुकच्या मदतीने धावपट्टीवरील अरेस्टर वायर पकडली जाते. त्यामुळे मर्यादित अंतरात विमानाचा वेग नियंत्रित करून सुरक्षित अवतरण करता येते. या यंत्रणेशी राफेल मरीनची सुसंगतता तपासणे हा या चाचणीतील महत्त्वाचा भाग आहे..२६ विमानांसाठी ६३ हजार कोटींचा करारभारत आणि फ्रान्स यांच्यात एप्रिल २०२५ मध्ये भारतीय नौदलासाठी २६ राफेल मरीन विमाने खरेदी करण्याचा करार झाला आहे. सुमारे ६३ हजार कोटी रुपयांच्या या करारात २२ एक आसनी लढाऊ विमाने आणि चार दोन आसनी प्रशिक्षण विमानांचा समावेश आहे. याशिवाय वैमानिकांचे प्रशिक्षण, सिम्युलेटर, शस्त्रास्त्रे, आवश्यक उपकरणे आणि देखभाल सुविधांचाही करारात समावेश आहे. या विमानांची तैनाती आयएनएस विक्रांत आणि आयएनएस विक्रमादित्य या विमानवाहू युद्धनौकांवर करण्याचे नियोजन आहे..सागरी सुरक्षेला मिळणार बळराफेल मरीन हे बहुउद्देशीय लढाऊ विमान आहे. हवाई संरक्षण, सागरी लक्ष्यांवर हल्ले, टेहळणी तसेच जमिनीवरील लक्ष्यांवर अचूक हल्ले करण्याची क्षमता या विमानात आहे. या विमानांच्या समावेशामुळे भारतीय नौदलाची विमानवाहू युद्धनौकांवर आधारित हवाई आणि लढाऊ क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रातील सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीनेही ही विमाने महत्त्वाची ठरणार आहेत. सध्या सुरू असलेल्या चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर नौदलातील या विमानांच्या प्रत्यक्ष समावेशाची प्रक्रिया पुढे सरकणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.