Crop loan interest Subsidy: पीककर्ज व्याज सवलत योजनेत मोठा बदल; आधी व्याज भरा, नंतर रक्कम थेट खात्यात जमा हाेणार!

मुंबई : शेतकऱ्यांनी ३० जूनपर्यंत पीककर्जाची मुद्दल रक्कम भरल्यानंतर मिळणाऱ्या पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेत बदल करण्यात येणार आहे. आता शेतकऱ्यांकडून पीक कर्जावरील व्याजाची वसुली केल्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारकडील अनुदान मंजूर झाल्यावर संबंधित शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात व्याजाची रक्कम जमा करण्याची तयारी सहकार विभागाने सुरू केली आहे..केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या व्याज सवलतीसाठी किसान रीन पोर्टलची मदत घेतली जाते. शेतकऱ्यांनी पीककर्जाची वेळेवर परतफेड करावी आणि त्यांच्यावरील व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना राबविली जाते..या अंतर्गत ३६५ दिवसांच्या आत किंवा ३० जून पूर्वी अल्पमुदतीतील कर्जाची संपूर्ण परतफेड केल्यास शेतकऱ्याला तीन टक्के व्याज सवलत दिली जाते. केंद्र सरकारही तीन टक्के व्याज सवलत देते. वेळेत परतफेडीबद्दल अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकार एक टक्का अतिरिक्त व्याज सवलत देत असल्याने तीन लाखांपर्यंतचे संपूर्ण कर्ज व्याजमुक्त असते. केंद्र सरकारची सवलत मिळण्यासाठी किसान रीन पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. .यावर राज्यातील अल्प मुदतीच्या पीक कर्जदारांचा संपूर्ण डाटा संकलित करण्यात आला आहे. मात्र राज्यातील व्याज सवलत देण्यासाठी प्राथमिक सेवा संस्था तालुकास्तरावर प्रस्ताव सादर करत असतात. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकाकडे हा प्रस्ताव सादर केला जातो. त्यानंतर राज्याचा डाटा संकलित केल्यानंतर शेतकऱ्याला व्याज सवलत दिली जाते. या प्रक्रियेत मुद्दल परतफेड करताना शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल केले जात नाही. वित्तपुरवठा केलेल्या संस्थांना राज्य पातळीवर व्याज सवलत अनुदान मंजूर झाल्यानंतर रक्कम वितरित केली जाते.