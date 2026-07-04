Mumbai News : मोठा निर्णय! आता जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी नेमकं कोणती कामं करणार? महसूल प्रशासनात ऐतिहासिक बदल!

मुंबई - जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि महसूल संदर्भातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या मूळ कामकाज व अधिकारांमध्ये १२ वर्षांनंतर व्यापक फेरबदल करण्यात आले आहेत. जिल्हा, राज्य व केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार २९ विषय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २७, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे २१ तर महसूल सांभाळणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे १५ विषयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे..याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील महसूल प्रशासनाला गती मिळणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. प्रशासकीय कार्यपद्धतीत झालेल्या कालानुरूप बदलाचा विचार करून अधिकार व कामकाजाचे सुसंगत वाटप करण्यात आले आहे. तब्बल बारा वर्षांनंतर हा व्यापक निर्णय घेण्यात आला, असेही त्यांनी सांगितले..नियंत्रण आणि कायदा-सुव्यवस्थेसह जिल्ह्यातील प्रशासनावर नियंत्रण आणि महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक विषय जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच ठेवण्यात आले आहेत. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महसूल वसुली आणि जमिनीच्या व्यवस्थापनाची मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व जमिनींचे व्यवस्थापन आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया हे कामही त्यांच्याकडे असेल..निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे भोगवटदार वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ मध्ये करणे, जमिनी विक्रीची परवानगी देणे, बिगरशेती परवानग्या आणि सिटी सर्व्हे जमिनींची प्रकरणे अशा जबाबदाऱ्या असतील. उपजिल्हाधिकारी (महसूल) या पदावरील अधिकाऱ्यांकडे गावठाण विस्तार योजना, वनहक्क कायदा व आदी जबाबदाऱ्या असतील..राज्यातील सहाही महसूल विभागांत अधिकाऱ्यांच्या कामकाजामध्ये असलेली भिन्नता लक्षात घेऊन एकसंधता यावी म्हणून फेरबदल करण्यात आला आहे. जनतेला आपली कामे करताना सुसह्यता यावी व प्रशासन गतिमान व्हावे म्हणून अधिकाऱ्यांच्या कामाची स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. हा बदल कालसुसंगत असल्याने लोकाभिमुख ठरेल.- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.