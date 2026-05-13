सर्व आजार एका स्पर्शाने दूर होणार, भोंदूबाबाच्या चमत्काराचा प्रचार, धर्मांतराचाही प्रयत्न; व्हिडिओमुळे धक्कादायक प्रकार उघड

मुंबई : 'फक्त स्पर्शाने प्रदीर्घ, गंभीर आजारांचा चुटकीसरशी नायनाट करतो,' असा दावा करणाऱ्या भोंदूबाबा आणि त्याच्या चमत्काराचा घरोघरी जाऊन प्रचार, प्रसार करणाऱ्या भक्तांविरोधात मालाड पोलिसांनी सोमवारी (ता. ११) गुन्हा नोंदवला. रमेश गुप्ता असे या भोंदूचे नाव आहे..मालाड येथे राहणाऱ्या आशा उपाध्याय (वय ४५) आणि त्यांचा मुलगा आदित्य (२५) या सतर्क नागरिकांमुळे भोंदू रमेश आणि त्याच्या साथीदारांचे पितळ उघडे पडले. मालाड पोलिसांनी रमेशसह त्याच्या साथीदारांविरोधात गुन्हा नोंदवला. भोंदू रमेश याचे साथीदार मालाड परिसरात घरोघरी जाऊन त्याच्या चमत्काराचा प्रचार करीत होते. काही मंडळी तक्रारदार उपाध्याय यांच्या घरी आले..या वेळी उपाध्याय यांनी गेल्या सात वर्षांपासून थायरॉईड आणि मधुमेह बरा होत नसल्याचे सांगितले. तेव्हा 'तुम्ही रविवारी आमच्या देवाच्या प्रवचनाला या, तुमची तक्रार चुटकीसरशी दूर होईल,' असे या भक्तांनी सांगितले. .त्यानंतर रविवारी मालाडच्या एका शाळेच्या पटांगणात आयोजित प्रवचनात काय घडते, हे पाहण्यासाठी त्यांनी धाकटा मुलगा आदित्य यास पाठवले. तेथे भोंदू रमेश उपस्थित भक्तांच्या डोक्यावर हात ठेवून विविध आजार बरे करीत असल्याचे ढोंग करीत होता. तसेच या चमत्काराचा प्रचारही करत होता. आदित्यने हे ढोंग आपल्या मोबाईलमध्ये कैद करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र भक्तांचे लक्ष गेल्याने त्याला तेथून बाहेर पडावे लागले. बाहेर पडताच त्याने पोलीस नियंत्रण कक्षास संपर्क साधून तक्रार दिली..धर्मांतराचा प्रयत्न?भोंदू रमेश याच्या भक्तांनी घरोघरी जाऊन, 'तुमचा देव तुमच्या अडचणी दूर करू शकत नाही. तुम्ही तुमचे देव गुंडाळून ठेवा आणि आमच्या देवाची प्रार्थना करा,' असा प्रचार केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.