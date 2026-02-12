मुंबई

Malad News : मालाड क्रीक येथील मॅंग्रोव्ह वाचवण्यासाठी मुंबईकरांचे धरने प्रदर्शन..

Malad Dahisar Mangrove Protest : मालाड–दहिसर कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे ४५,६७५ मॅंग्रोव्ह (७५%) बाधित होण्याची शक्यता; नागरिकांनी सेक्टर ८, टारझन पॉइंट येथे शांततापूर्ण धरना दिला, मुंबईच्या नैसर्गिक संरक्षणासाठी आवाज बुलंद केला.
Malad Dahisar Mangrove Protest

सकाळ वृत्तसेवा
मालाड : र्सोवा–दहिसर कोस्टल रोड प्रकल्पाअंतर्गत मालाड क्रीक परिसरातील सुमारे ६० हजारांपैकी ४५,६७५ मॅंग्रोव्ह (सुमारे ७५ टक्के) बाधित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या वतीने गुरुवार, १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजता

