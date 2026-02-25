Thane News: मलंगगड फ्युनिक्युलरवरून नवा वाद! ‘ऑपरेटिंग सिस्टीम’ बेजबाबदार व्यक्तीकडे? मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार

डोंबिवली : मलंगगड येथील फ्युनिक्युलर रोपवे प्रकल्प पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. एका बेजबाबदार व्यक्तीने रोपवेची ऑपरेटिंग सिस्टीम हाताळली आहे. त्याने याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित देखील केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. संबंधित व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर व्हायरल झाल्यानंतर रोपवेच्या सुरक्षेविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. याविषयी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. .या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश भोईर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री, तसेच ठाणे जिल्हाधिकारी व ठाणे पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करून तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे. तक्रारीनुसार, विनोद पाटील हा रोपवे प्रकल्पाशी अधिकृतरीत्या संबंधित नसतानाही त्याने बेकायदेशीररित्या फ्युनिक्युलर रोपवेच्या ऑपरेटिंग सिस्टीमचा ताबा घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित प्रकाराचा व्हिडिओ त्याने स्वतःच्या इन्स्टाग्राम खात्यावर अपलोड केल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे..Thane News: मुरबाड नगर पंचायतमध्ये सत्तांतराची नांदी? नगराध्यक्ष संतोष चौधरींची कसोटी; किसन कथोरेंना शह देणारे आता भाजपच्या गोटात.दरम्यान, श्री मलंगगड यात्रेपूर्वी महाराष्ट्रातील सर्वात लांब फ्युनिक्युलर सेवेचे लोकार्पण करण्यात आले होते. भाजप आमदार किसन कथोरे आणि आमदार सुलभा गायकवाड यांच्या हस्ते या सेवेचे उद्घाटन झाले होते. भाविकांच्या सोयीसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे सांगण्यात आले होते. यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात भाविक येथे दाखल होत असताना सुरक्षेच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप तक्रारीतून पुढे आला आहे..भोईर यांनी संबंधित व्यक्तीविरुद्ध तात्काळ गुन्हा दाखल करून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी, तसेच रोपवे प्रकल्पाच्या सुरक्षा व्यवस्थेची सखोल तपासणी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. या प्रकरणात प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे..Mumbai News: मुंबईतील राणीच्या बागेत गुजरातच्या सिंहाची गर्जना होणार; कधी? महत्त्वाची माहिती समोर.लोकार्पणाआधीही वादविशेष म्हणजे, श्री मलंगगड फ्युनिक्युलर सेवा लोकार्पणाआधी देखील वादात सापडली होती. डिसेंबर महिन्यात एका विवाह सोहळ्यासाठी वऱ्हाडी मंडळींच्या ने-आणीसाठी अनधिकृतरित्या फ्युनिक्युलर सेवा सुरू करण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. त्यानंतर आता समोर आलेल्या नव्या प्रकारामुळे प्रकल्पाच्या देखरेखीबाबत प्रश्नचिन्ह अधिक गडद झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.