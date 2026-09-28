Malshej Ghat Accident: माळशेज घाटात अपघात, पीकअप-टेम्पोच्या धडकेत तीन जणांचा मृत्यू!

मुरबाड : माळशेज घाटात एसटी-टेम्पोचा नुकताच अपघात झाला. ही घटना ताजी असतानाच कल्याण अहिल्यानगर महामार्गावर आणखी एक भीषण अपघात रविवारी (ता. २७) पहाटे सहा वाजण्याच्या सुमारास घडला. या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला..कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर टोकावडे गावाजवळील करचोंडे फाट्यालगत पिकअप आणि कोंबड्यांची वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोची समोरासमोर धडक झाली. हा अपघात इतका भीषण होता, की मुरबाड तालुक्यातील खेडले-तळवली येथील पिकअपमधील अजित मारुती खापरे (२५), मारुती तुकाराम खारे (५३), राम मालू सपाटे (४९) हे गंभीर जखमी झाले, स्थानिकांनी त्यांना उपचाराकरीता जवळच्या स्थानिक रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र त्याआगोदरच त्यांचा मृत्यू झाला होता. हे तिघे जण ठार झाले..Navi Mumbai: जनतेच्या पैशांवर 'अमेरिका वारी', नवी मुंबईच्या महापौरांचा दौरा वादाच्या भोवऱ्यात.कोंबड्यांची वाहतूक करणाऱ्या पिकअपमधील ड्रायव्हर व क्लीनर हे जखमी असून, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यातील ड्रायव्हर हाफिज शेख, हेलाय शेख (रा. उल्हासनगर) यांच्यावर टोकावडे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..Mumbai News: मुंबईतील शिंदेसेनेच्या पदाधिकाऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी, आरोपी ताब्यात; घटनेने राजकारणात खळबळ .या अपघातामुळे पिकअरमधील शेकडो कोंबड्यांचा देखिल मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच अपात्कालीन यंत्रणा तसेच पोलिस प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेऊन युद्धपातळीवर मदतकार्य केले. या अपघाताचा पुढील तपास टोकावडे पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.