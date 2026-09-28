मुंबई

Malshej Ghat Accident: माळशेज घाटात अपघात, पीकअप-टेम्पोच्या धडकेत तीन जणांचा मृत्यू!

Kalyan-Ahilyanagar Highway Accident: माळशेज घाटात भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. यावेळी पीकअप-टेम्पोच्या धडकेत तीन जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.
Malshej Ghat Accident

Malshej Ghat Accident

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुरबाड : माळशेज घाटात एसटी-टेम्पोचा नुकताच अपघात झाला. ही घटना ताजी असतानाच कल्याण अहिल्यानगर महामार्गावर आणखी एक भीषण अपघात रविवारी (ता. २७) पहाटे सहा वाजण्याच्या सुमारास घडला. या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला.

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