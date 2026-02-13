मुंबई

Konkan Railway: ‘मांडवी’, ‘तेजस’मुळे प्रवाशांचे हाल, गाड्या तब्बल ६ तास लेट; स्थानकांवर मोठी गर्दी

Mandovi And Tejas Express Schedule Disrupted: मांडवी आणि तेजस एक्स्प्रेस बुधवार-गुरुवारी तीन ते सहा तास विलंबाने धावत असल्याची माहिती आहे. यामुळे स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मध्य रेल्वेवरील लोकल सेवा विलंबाने दररोज लाखो प्रवाशांचा खोळंबा होत आहे. उपनगरी सेवेनंतर लांब पल्ल्याच्या मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावरचे नियंत्रणही सुटत चालल्याचे दिसत आहे. दोन दिवस मांडवी आणि तेजस एक्स्प्रेस विलंबाने धावल्याने प्रवाशांना स्थानकांवर दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागली. वेळेवर माहिती न मिळाल्याने प्रवाशांचा रोष अधिकच वाढला. बुधवारी तेजस एक्स्प्रेस तब्बल सहा तास, तर गुरुवारी मांडवी एक्स्प्रेस पावणेतीन तास विलंबाने धावली.

