Konkan Railway: ‘मांडवी’, ‘तेजस’मुळे प्रवाशांचे हाल, गाड्या तब्बल ६ तास लेट; स्थानकांवर मोठी गर्दी

मुंबई : मध्य रेल्वेवरील लोकल सेवा विलंबाने दररोज लाखो प्रवाशांचा खोळंबा होत आहे. उपनगरी सेवेनंतर लांब पल्ल्याच्या मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावरचे नियंत्रणही सुटत चालल्याचे दिसत आहे. दोन दिवस मांडवी आणि तेजस एक्स्प्रेस विलंबाने धावल्याने प्रवाशांना स्थानकांवर दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागली. वेळेवर माहिती न मिळाल्याने प्रवाशांचा रोष अधिकच वाढला. बुधवारी तेजस एक्स्प्रेस तब्बल सहा तास, तर गुरुवारी मांडवी एक्स्प्रेस पावणेतीन तास विलंबाने धावली..गेल्या अनेक दिवसांपासून कोकणातील रेल्वेगाड्यांना उशीर होत आहे. त्यामुळे लोकलसह लांब पल्ल्याच्या रेल्वेमधून प्रवास करणारे प्रवाशी संताप व्यक्त करीत आहेत. तसेच प्रवाशांकडून समाज माध्यमावर मध्य रेल्वे आणि कोकण रेल्वेविरोधात तक्रारी केल्या जात आहेत..छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून सुटणारी सीएसएमटी-मडगाव मांडवी एक्स्प्रेस नियोजित वेळेत फलाटावर न लागल्याने सुरुवातीपासूनच विलंब झाला. सकाळी सुटणारी ही गाडी प्रत्यक्षात सुमारे पावणेतीन तास उशिराने रवाना झाली. मशीद स्थानकाजवळ आपत्कालीन साखळी ओढल्याने काही वेळ गाडी थांबली आणि विलंबात भर पडली. उद्घोषणा न झाल्याने प्रवाशांची गैरसोय वाढली..प्रवाशांचे नियोजन कोलमडलेप्रीमियम सेवेत गणल्या जाणाऱ्या मडगाव-सीएसएमटी तेजस एक्स्प्रेसचाही प्रवास विस्कळित झाला. नियोजित वेळेपेक्षा तब्बल सहा तास उशिराने ही गाडी सुटली. वेळ बदलल्याची घोषणा करूनही प्रत्यक्ष प्रस्थान आणखी लांबले. रात्री पोहोचणारी गाडी पुढील दिवशी सकाळी दाखल झाल्याने प्रवाशांचे नियोजन कोलमडले. शयनयान सुविधा नसल्याने रात्रभर बसून प्रवास करावा लागल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात आली. दादर ते सीएसएमटीदरम्यानचा प्रवास रद्द केल्याने प्रवाशांना सामानासह लोकलने पुढे जावे लागले..