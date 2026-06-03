मुंबई

Mumbai Electricity: मुंबईत वारंवार वीजपुरवठा खंडित, मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचा प्रशासनावर संताप; आंदोलनाचा इशारा

Mangalprabhat Lodha: मुंबईतील गिरगाव परिसरात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यावर वीजपुरवठा सुरळीत न झाल्यास आंदोलन छेडणार, असा इशारा मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिला आहे.
Mangalprabhat Lodha

Mangalprabhat Lodha

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : गिरगाव परिसरात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे न थांबल्यास धरणे आंदोलन करण्यात येईल, मंगलप्रभात लोढा असा इशारा कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिला.

Loading content, please wait...
Mumbai
Electricity
Electricity Supply
Electricity Cutting
electricity supply issues