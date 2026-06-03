Mumbai Electricity: मुंबईत वारंवार वीजपुरवठा खंडित, मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचा प्रशासनावर संताप; आंदोलनाचा इशारा

मुंबई : गिरगाव परिसरात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे न थांबल्यास धरणे आंदोलन करण्यात येईल, मंगलप्रभात लोढा असा इशारा कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिला..लोढा यांनी नगरसेविका स्नेहल तेंडुलकर आणि बेस्टच्या अधिकाऱ्यांसह प्रभावित भागांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. कामात होणारा विलंब, समन्वयाचा अभाव आणि निष्काळजीबाबत संबंधितांना कठोर शब्दांत जाब विचारला. नागरिकांना होणारा त्रास अजिबात सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले..लोढा यांच्या सूचनेनुसार नागरिकांच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण करण्यासाठी गायवाडी येथे बेस्टची विशेष बस तैनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुरुस्तीच्या कामांसाठी करण्यात आलेल्या खोदकामामुळे रस्त्यावर निर्माण झालेल्या खड्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत..Mumbai News: मुंबईच्या जमिनीत पाणी जिरवण्याची क्षमता शून्य! रस्ते काँक्रीटीकरणाचा दुष्परिणाम, तीन दशकांत ६० टक्के जमीन सिमेंटखाली.कल्याणमध्ये १२ तास वीजपुरवठा खंडितपूर्वेतील जरिमरी नगर आणि कोळसेवाडी परिसरातील काही भागांमध्ये तब्बल १२ तास वीजपुरवठा खंडित झाल्याने जनजीवन पूर्णपणे विस्कळित झाले. कडाक्याच्या उन्हात आणि प्रचंड उकाड्यात झालेल्या या वीजबंदमुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वसामान्य कुटुंबांचे हाल झाले. रात्री उशिरापर्यंत वीज न आल्याने संतापाचे वातावरण निर्माण झाले..Mumbai News: पूरमुक्त मुंबईसाठी महापालिका सज्ज! पंपिंग स्टेशन, पर्जन्यवाहिन्यांवर लक्ष.खंडित वीजपुरवठ्यामुळे नागरिक हवालदिलरेवदंडामध्ये बऱ्याच भागातील गेले काही दिवस वीज पुरवठा कमी दाबाने होत आहे. तर अधूनमधून वीज पुरवठा र खंडित होत असल्याने तापमानाच्या झाले आहेत. शहरातील रिसॉर्ट, जी कॉटेजमध्ये वातानुकूलित वस्तुंच्या वापरामुळे वीजपुरवठ्यावरील ताण पर वाढत आहे. परिणामी, काही भागात लवीजपुरवठा मंदगतीने होत आहे तर काही ठिकाणी वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत आहे. वीजेचा दाब कमी असल्यामुळे रूग्णालये, औषधालय, दुग्धव्यवसायिक, उपहारगृहे यांना जोरदार फटका बसत आहे..नागरिक नदीम मुकादम यांनी सांगितले की, या भागात वीज पुरवठा कमी दाबाने होत आहे यामुळे विद्युत उपकरणे वापरताना नादुरुस्त होतील का, अशी परिस्थिती आहे. तरी योग्य दाबाने वीज पुरवठा व्हावा अशी लेखी पत्र देऊन मागणी नागरिकांनी केली आहे.कनिष्ठ अभियंता जितेंद्र पाटील यांनी सांगितले, की तापमान वाढल्याने वीजेची मागणी निश्चित वाढली आहे. वीजपुरवठा खंडित होतो त्यावेळी तो तांत्रिक बिघाडामुळे होत असतो. वीज पुरवठा खंडित झाल्यावर तो दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.