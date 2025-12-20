मुंबई

Manikrao Kokate: तुरुंगवास टळला… पण दोष माफ नाही! माणिकराव कोकाटेंच्या प्रकरणात हायकोर्टाचा असा निर्णय की राजकारण हादरलं

Mumbai High Court Verdict on Manikrao Kokate | बनावट कागदपत्रे व फसवणूक प्रकरणात माणिकराव कोकाटेंची दोषसिद्धी कायम, दोन वर्षांच्या कारावासाला स्थगिती; जामीन देताना मंत्रिपद आणि सार्वजनिक विश्वासावर गंभीर निरीक्षण
Manikrao Kokate

Manikrao Kokate

esakal

Sandip Kapde
Updated on

बनावट कागदपत्रे आणि फसवणुकीच्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (अजित पवार गट) नेते तथा माजी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आंशिक दिलासा दिला. नाशिक सत्र न्यायालयाने सुनावलेली दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा न्यायालयाने स्थगित केली, परंतु त्यांच्यावरील दोषारोप मात्र कायम ठेवले.

Loading content, please wait...
Mumbai
Court
bombay high court

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com