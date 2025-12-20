Manikrao Kokate: तुरुंगवास टळला… पण दोष माफ नाही! माणिकराव कोकाटेंच्या प्रकरणात हायकोर्टाचा असा निर्णय की राजकारण हादरलं

बनावट कागदपत्रे आणि फसवणुकीच्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (अजित पवार गट) नेते तथा माजी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आंशिक दिलासा दिला. नाशिक सत्र न्यायालयाने सुनावलेली दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा न्यायालयाने स्थगित केली, परंतु त्यांच्यावरील दोषारोप मात्र कायम ठेवले..माणिकराव कोकाटे यांच्यावर सरकारी योजनेतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) राखीव सदनिका मिळवण्यासाठी उत्पन्नाबाबत खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयासमोर सादर झालेले पुरावे पाहता फसवणुकीचे आरोप त्यांच्यावर निर्विवादपणे सिद्ध झाल्याचे दिसते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे..Manikrao Kokate: १९९६ चा खटला… दिवंगत बापासाठी मुलगी लढली अन् न्याय मिळून दिला, माणिकराव कोकाटेंविरोधात लढलेल्या ॲड. अंजली दिघोळे....कोकाटे यांचा या गुन्ह्यात सहभागन्या. आर. एन. लड्ढा यांच्या एकलपीठाने जामीन अर्जावर सुनावणी करताना प्रथमदर्शनी पुराव्यांचा विचार केला. पुरावे लक्षात घेता कोकाटे यांचा या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मात्र शिक्षा दोन वर्षांची असल्याने आणि खटल्याच्या पूर्वीपासून ते जामिनावर असल्याने कारावासाची शिक्षा स्थगित करण्यास न्यायालयाने संमती दर्शवली.न्यायालयाने आपल्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले की, फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला मंत्रिपद भूषवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक सेवेला गंभीर आणि अपरिवर्तनीय नुकसान होईल. यामुळे लोकशाही संस्थांवरील जनतेच्या विश्वासाला धक्का बसेल. लोकशाहीतील प्रतिनिधित्व आणि कायदेशीर जबाबदारी यांच्यात सार्वजनिक विश्वासाच्या बाजूने समतोल राखला जावा, असे न्यायालयाने सांगितले..दोषसिद्धीला स्थगिती देणे योग्य नाहीकोकाटे सध्या राज्याचे मंत्री असून वैधानिक पदावर आहेत. अशा पदावर असलेल्या व्यक्तीने अधिक जबाबदारीने वागावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. हे प्रकरण अपवादात्मक नाही आणि अपील प्रलंबित असतानाही पुराव्यांच्या बळावर दोषसिद्धीला स्थगिती देणे योग्य नाही, असे न्यायालयाचे मत आहे..लाख रुपयांच्या वैयक्तिक बॉण्डवर जामीन मंजूरलोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेच्या प्रकरणात दोषसिद्धीला स्थगिती न मिळाल्यास अपात्रता तात्काळ लागू होते, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. तरीही कोकाटे यांना एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक बॉण्डवर जामीन मंजूर करण्यात आला. दंडाधिकारी न्यायालयात खटला चालू असताना आणि सत्र न्यायालयात अपील प्रलंबित असताना ते जामिनावर होते, हा मुद्दाही न्यायालयाने विचारात घेतला..तुरुंगवास टाळता आला, मात्रया निर्णयामुळे कोकाटे यांना तुरुंगवास टाळता आला, मात्र दोषसिद्धी कायम राहिल्याने त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..Manikrao Kokate bail : मोठी बातमी! माणिकराव कोकाटेंना हायकोर्टाचा दिलासा; जामीन मंजूर, तूर्तास अटक टळली!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.