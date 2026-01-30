मुंबई

Manisha Mhaiskar : मोठी बातमी! कडक शिस्तीच्या मनीषा म्हैसकर गृह विभागाच्या नव्या अपर मुख्य सचिव, तर मिलींद म्हैसकर यांच्याकडे बांधकाम विभाग

Senior IAS officers Maharashtra : राज्य प्रशासनात मोठा निर्णय! कडक शिस्तीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मनीषा म्हैसकर यांची गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवपदी नियुक्ती, तर पती मिलिंद म्हैसकरांकडे बांधकाम विभागाची जबाबदारी.
Sandeep Shirguppe
Maharashtra Home Department : महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय पातळीवर महत्त्वाचा बदल करत ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी मनीषा म्हैसकर यांची अपर मुख्य सचिव (गृह) पदी नियुक्ती केली आहे. सध्याचे अपर मुख्य सचिव (गृह) इक्बालसिंग चहल हे शनिवारी सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांच्या जागी म्हैसकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

