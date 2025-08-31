Maratha Reservation Protest: मराठा मोर्चामुळे मुंबई ठप्प! आझाद मैदानातील व्यापाराला फटका, व्यापारी संघटना चिंतेत

मुंबई : आझाद मैदानावर उसळलेल्या मराठा मोर्चामुळे दक्षिण मुंबई अक्षरशः ठप्प झाली आहे. गर्दी अनियंत्रित झाली असून वाहतूक कोंडीमुळे रस्ते जाम झाले आहेत. जनजीवन विस्कळीत होण्याबरोबरच व्यापार क्षेत्रावरही मोठा परिणाम झाला आहे..मोठ्या प्रमाणावर जमलेली गर्दी आणि रस्ते बंद झाल्याने कार्यालयीन कामकाज ठप्प झाले. व्यावसायिक बैठकांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले. विकेंडला सर्वाधिक खरेदी होते, परंतु या आठवड्यात विक्री जवळपास शून्यावर आली आहे. छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांपासून मोठ्या शोरूम्सपर्यंत सर्वजण हतबल झाले आहेत. व्यापारी संघटनांच्या मते, आर्थिक नुकसान कोट्यवधी रुपयांत जात असून, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या हजारो कामगारांचाही रोजगार धोक्यात आला आहे..Gauri Pujan: ठाणे जिल्ह्यात १५ हजारहून अधिक माहेरवाशीन गौराईचे होणार आगमन, पहा प्रथा आणि रुप काय? .फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन चे अध्यक्ष विरेंद्र शहा यांनी सांगितले की, "मुंबईला अशा प्रकारे ठप्प करण्याची परवानगी मिळू नये. आम्ही आंदोलनाच्या भावना समजतो, पण त्याचा बळी व्यापारी आणि सामान्य नागरिक पडत आहेत. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून संवाद साधणे गरजेचे आहे. अन्यथा ही परिस्थिती दीर्घकाळ टिकल्यास व्यापाराचे मोठे नुकसान होईल.".शहा यांनी आणखी एक भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "दक्षिण मुंबईतील व्यवसाय हा केवळ व्यापाऱ्यांचा नाही, तर संपूर्ण मुंबईकरांच्या उपजीविकेशी निगडित आहे. जर ही कोंडी कायम राहिली, तर पर्यटन, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, सेवा उद्योग, सर्वांवर परिणाम होईल. प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांना स्वतंत्र जागा देऊन त्यांचा आवाज ऐकावा, पण मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीला ठप्प करणं योग्य नाही.".Mumbai News: मुंबईकरांना दिलासा! धरणांमध्ये गेल्या तीन वर्षांतील सर्वाधिक पाणीसाठा; वाचा आकडेवारी."आंदोलनामुळे व्यापारी आणि जनता मोठ्या अडचणीत सापडली आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून संवाद साधावा आणि लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अन्यथा आर्थिक नुकसान भरून निघणं कठीण होईल."- विरेंद्र शहा , अध्यक्ष , फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.