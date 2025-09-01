Manoj Jarange : ''मुख्यमंत्री बालबुद्धी, मराठ्यांना त्रास देताहेत त्यांना...''; मनोज जरांगेंचं पुन्हा देवेंद्र फडणवीसांवर टीकास्र!

CM Accused of Ignoring Demands : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावं या मागणीसाठी मनोज जरागे यांनी बेमुदत उपोषण सुरु केलं आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आजचा चौथा दिवस आहे. आजपासून त्यांनी पाणी न पिण्याचाही निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातून हजारो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. .महत्त्वाचे म्हणजे हजारो मराठा बांधव मुंबईत आल्याने रेल्वे स्टेशन सारख्या ठिकाणी मोठी गर्दी झाली आहे.वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. यामुळे मुंबईत काही ठिकाणी गोंधळाची परिस्थितीही निर्माण झाली आहे. मात्र, या परिस्थितीला स्वत: मुख्यमंत्री जबाबदार असल्याचं आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे..मनोज जरांगे म्हणाले, की मराठा तरुणांनी शांतता राखावी, थोडे दिवस वाट बघावी. सरकार किती दिवस आरक्षण देत नाही तेच बघायच आहे. सरकार हुल्लडबाजी करत आहे. त्यांना चार महिन्याआधी सांगितलं होतं, आम्हाला मुंबईत यायचं नाही. आमची आरक्षणची मागणी पूर्ण करा. पण या मुख्यमंत्र्यांनी जाणूनबुजून हा प्रश्न सोडला नाही, मुंबईत अशांतता व्हावी म्हणून हा विषय़ रेंगाळत ठेवला, असा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला आहे..मुख्यमंत्री मराठ्यांना हिनवत आहेत. बालबुद्धी असल्यासाखे मराठ्यांना त्रास देतो आहे. हुल्लडबाज मराठा बांधव नाही तर मुख्यमंत्री आहे. त्यांनी चार महिन्यांपूर्ण ऐकायला हवं होतं. खरं तर आरक्षणाबाबत मीडियाने मुख्यमंत्र्यांना विचारायला पाहिजे, पण काही माध्यम मराठ्यांच्या पोरांवर आरोप करत आहेत, असंही ते म्हणाले..काही माध्यम मराठा समजाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आमच्यावर खोटे आरोप करत आहेत. आम्ही ठरवलं तर चॅनेल बघणं बंद करू, अशा इशाराही त्यांनी दिला. मुंबईत आमच्या पोरांचे हाल होत आहेत. अन्नाच्या गाड्या थांबवल्या जात आहेत. पोराच्या भावना समंजून घ्या. सरकारच्या म्हणण्यानुसार बातम्या देऊ नका. मी माध्यमांना आजपर्यंत काहीही बोललो नाही पण इथं आल्यावर मीडियाचा चतूरपणा दिसतो आहे, असंही त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.