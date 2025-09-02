Manoj Jarange : मनोज जरांगेंचे उपोषण यशस्वी ! जीआर मिळताच गुलाल उधळणार; रात्रीपर्यंत मुंबई सोडणार

Summary मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाला यश मिळाले असून सरकार हैद्राबाद व सातारा गॅझेट अंमलबजावणीचा जीआर देणार आहे.जीआर मिळाल्यानंतर जरांगे यांनी रात्री ९ वाजेपर्यंत मुंबई सोडण्याची घोषणा केली आहे.आंदोलकांच्या गाड्यांवर कारवाई न करण्याचे आदेश मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत.. मनोज जरांगे यांचे आझाद मैदानावरील उपोषण यशस्वी झाले असून काही वेळात त्यांना हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा जीआर त्यांना दिला जाणार आहे. दरम्यान जीआर मिळताच रात्री ९ वाजेपर्यंत मुंबई सोडणार असल्याचे मनोज जरांगे यांनी जाहीर केले आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची आझाद मैदानावरील भेट घेऊन त्यांना प्रस्ताव दिला. यावर त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे..उपसमितीच्या शिष्टमंडळाचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलकांच्या वाहनांवर पोलिसांनी कोणतीही कारवाई करु नये असे निर्देश दिले. मनोज जरांगे म्हणाले की, जीआर काढल्यानंतर गुलाल उधळून जाणार. तुमच्या डोक्यावर आनंदाने गुलाल टाकला जाईल. जीआर काढल्यानंतर आज रात्री ९ वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी होईल. लवकर जीआर काढा.. नाचत नाचत सर्वजण मुंबई सोडतील. तुमच्या स्वागतासाठी आम्ही सज्ज झालो आहोत असे मनोज जरांगे यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांना सांगितले..यावेळी हैद्राबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा जीआर तात्काळ देण्यासाठी हालचाली सुरु करण्यात आल्या असून तो त्यांना थोड्यावेळातच दिला जाणार आहे. मनोज जरांगे यांनी जीआर मिळताच रात्री ९ वाजेपर्यंत मुंबई सोडणार असल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान आज दुपारी हायकोर्टाच्या आदेशानुसार आंदोलकांनी आझाद मैदानावरील गाड्या वाशी मार्केट येथे हलविल्या. आंदोलकांच्या गाड्यांवर कारवाई न करण्याचे आदेश मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. .FAQsप्रश्न 1: मनोज जरांगे यांचे उपोषण का झाले होते?➡️ मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी तात्काळ व्हावी म्हणून मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषण सुरू केले होते.प्रश्न 2: सरकारने कोणता निर्णय घेतला?➡️ हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसंदर्भात जीआर काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.प्रश्न 3: उपोषणानंतर मनोज जरांगे काय करणार आहेत?➡️ जीआर मिळताच ते गुलाल उधळून उपोषण संपवतील आणि रात्री ९ वाजेपर्यंत मुंबई सोडतील.प्रश्न 4: आंदोलकांच्या वाहनांबाबत काय निर्णय झाला?➡️ आंदोलकांच्या गाड्यांवर पोलिसांनी कारवाई करू नये असे आदेश देण्यात आले आहेत.प्रश्न 5: जीआर निघाल्यानंतर आंदोलकांची प्रतिक्रिया काय असेल?➡️ आंदोलक गुलाल उधळून आणि नाचत-नाचत मुंबई सोडतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.