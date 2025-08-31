मुंबई

Manoj Jarange: मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला आजही परवानगी; तिसऱ्या दिवशीही मराठा आंदोलकांचे हाल

Manoj Jarange : आंदोलनाला मुंबई पोलिसांकडून आजही परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान मध्यरात्री मनोज जरांगे यांची प्रकृती बिघडल्याने डॉक्टरांना पाचारण करण्यात आले.तर दुसरीकडे मराठा आंदोलकांचे तिसऱ्या दिवशीही हाल सुरुच आहेत
"Maratha protesters continue their sit-in at Azad Maidan, as Manoj Jarange vows not to withdraw until reservation demand is met."
"Maratha protesters continue their sit-in at Azad Maidan, as Manoj Jarange vows not to withdraw until reservation demand is met."esakal
Yashwant Kshirsagar
Updated on

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरु आहे. आंदोलनाचा आज तिसरा दिवस आहे, मराठ्यांना आरक्षण मिळाल्याशिवाय हलणार नाही असा ठाम निर्धार जरांगे यांनी केला आहे. आंदोलनाला मुंबई पोलिसांकडून आजही परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान मध्यरात्री मनोज जरांगे यांची प्रकृती बिघडल्याने डॉक्टरांना पाचारण करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com