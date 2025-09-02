Manoj Jarange : मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांबाबत जरांगेंची 'ही' मोठी मागणी; सरकारने घेतला तात्काळ निर्णय

Summaryमनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणानंतर सरकारने ८ पैकी ६ मागण्या मान्य केल्या.बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.शैक्षणिक पात्रतेनुसार वारसांना एमआयडीसी, महावितरण, राज्य महामंडळात नोकरी मिळणार आहे. . मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या आमरणा उपोषणाला यश आले असून सरकारने त्यांच्या ६ पैकी ८ मागण्या मान्य केल्या आहेत. मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी द्यावी अशी मागणीही यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली. त्याही मागणीवर होकार मिळाला आहे. .मनोज जरांगेंनी म्हटले की, मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान गेलेल्या कुटुंबाच्या वारसांना आतापर्यंत १५ कोटी रुपये मदत शासनाकडून दिली आहे. उर्वरित कुटुंबांना आर्थिक मदत १ आठवड्याच्या आत त्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे, पण या बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांना राज्य परिवहन मंडळात नोकरी दिली जाईल मात्र शैक्षणिक पात्रता पाहून एमआयडीसी, महावितरण आणि राज्य महामंडळात नोकरी द्यावी असं मनोज जरांगे यांनी म्हटले..जरांगे म्हणाले की, अनेक मुलं उच्च शिक्षित आहेत त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे वेगवेगळ्या विभागांत नोकरी देण्यात यावी, त्यांची संख्या देखील नाही, त्यामुळे सरकारला हे करणे शक्य आहे. यावर विखे पाटील यांच्या शिष्टमंडळांने होकार दर्शविला. .FAQsप्रश्न 1: मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचे मुख्य निकाल काय आहेत?➡ सरकारने त्यांच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य केल्या आहेत.प्रश्न 2: बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांना काय मदत मिळणार आहे?➡ त्यांना आर्थिक मदत तसेच सरकारी नोकरी देण्यात येणार आहे.प्रश्न 3: नोकरी कोणत्या विभागांत मिळणार आहे?➡ राज्य परिवहन मंडळ, एमआयडीसी, महावितरण आणि राज्य महामंडळात शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी मिळेल.प्रश्न 4: आतापर्यंत किती मदत देण्यात आली आहे?➡ सुमारे १५ कोटी रुपये बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना देण्यात आले आहेत.प्रश्न 5: उर्वरित मदत कधी दिली जाणार आहे?➡ एका आठवड्याच्या आत थेट खात्यात जमा केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.