Manoj Jarange : परवानगी नाही... मुंबई खाली करा, नाहीतर आम्ही रस्त्यावर येऊन खात्री करु... मुंबई हायकोर्टाचं परखड मत

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज आंदोलनकर्त्यांना आणि राज्य सरकारला कडक शब्दांत इशारा देताना, बेकायदेशीर आंदोलन तत्काळ थांबवण्याचे आणि जागा खाली करण्याचे निर्देश दिले. आंदोलनाला केवळ एका दिवसाची परवानगी होती, तरीही ते अनधिकृतपणे सुरू आहे, यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने राज्य सरकारला 3 वाजेपर्यंत आंदोलनाविरोधात केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले, अन्यथा कोर्ट स्वतः रस्त्यावर उतरून परिस्थितीचा आढावा घेईल, असा इशाराही दिला..आंदोलनकर्त्यांना कडक ताकीदमुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले, "तुम्ही रस्ते अडवू शकत नाही. स्थानिकांना शांततेत राहण्याचा अधिकार आहे. तुमच्याकडे परवानगी नाही, तरीही आंदोलन सुरू आहे. हे बेकायदेशीर आहे." कोर्टाने आंदोलनकर्त्यांना तत्काळ जागा खाली करण्याचे आदेश दिले आणि राज्य सरकारला याबाबत तातडीने कारवाई करण्यास सांगितले. "लोकांच्या मनात भीती आहे, ते घराबाहेर पडू शकत नाहीत. आम्हाला 3 वाजेपर्यंत सर्व काही सुरळीत हवे," असे न्यायालयाने ठणकावले..राज्य सरकारच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्हन्यायालयाने राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेवरही ताशेरे ओढले. "काल मी विमानतळावरून परतत होतो, एकही पोलिस व्हॅन रस्त्यावर दिसली नाही. तुमच्या पोलिस गाड्या कुठे होत्या?" असे प्रश्न उपस्थित करत न्यायाधीशांनी सरकारला खडसावले. कोर्टाने सरकारला 3 वाजेपर्यंत आंदोलनाविरोधात केलेल्या कारवाईचा तपशील सादर करण्यास सांगितले. "नाहीतर आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून कठोर कारवाई करू, कोर्टाच्या अवमानाची कारवाईही होऊ शकते," असे कोर्टाने स्पष्ट केले..पोलिसांची नोटीस, तरीही निष्क्रियता?पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना नोटीस बजावली असली, तरी प्रत्यक्ष कारवाईचा अभाव असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आले. "5000 हून अधिक लोक रस्त्यावर आहेत, तुम्ही कोणती खबरदारी घेतली? मीडियाद्वारे लोकांना आवाहन केले का?" असे प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले. न्यायाधीशांनी स्थानिकांना होणाऱ्या त्रासावर विशेष चिंता व्यक्त केली. "न्यायाधीशांनाही पायी चालावे लागले, यावरून परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते," असे कोर्टाने नमूद केले..स्थानिकांचे हाल आणि शांततेची मागणीआंदोलनामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रस्ते बंद असल्याने वाहतूक कोंडी, दैनंदिन कामकाजात अडथळे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. "आम्ही शांत आहोत, आम्ही कायद्याचे पालन करतो. पण स्थानिकांना शांततेत राहू द्या," असे कोर्टाने आंदोलनकर्त्यांना सुनावले. कोर्टाने स्पष्ट केले की, आंदोलनामुळे कोणत्याही प्रकारे कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा येऊ नये..3 वाजेपर्यंत सुनावणीन्यायालयाने 3 वाजेपर्यंत आंदोलनाविरोधात केलेल्या कारवाईचा अहवाल मागवला आहे. "आम्ही स्वतः रस्त्यावर उतरून परिस्थितीचा आढावा घेऊ, जर सरकारने योग्य कारवाई केली नाही," असे कोर्टाने ठणकावले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज दुपारी 3 वाजता होणार आहे. यामुळे आंदोलनकर्ते आणि सरकार यांच्यावर मोठा दबाव आला आहे..काय आहे पुढील मार्ग?मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे आंदोलनकर्त्यांना आणि सरकारला तातडीने कारवाई करणे अपरिहार्य झाले आहे. आंदोलन तात्काळ थांबवून जागा खाली न केल्यास कोर्ट कठोर पावले उचलू शकते. स्थानिक नागरिकांना दिलासा मिळावा आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी कोर्टाचे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.