Manoj Jarange : परवानगी नाही... मुंबई खाली करा, नाहीतर आम्ही रस्त्यावर येऊन खात्री करु... मुंबई हायकोर्टाचं परखड मत

Mumbai High Court Warns Manoj Jarange Protestors Over Illegal Agitation | मुंबई हायकोर्टाने आंदोलनकर्त्यांना जागा खाली करण्याचे आदेश दिले; 3 वाजेपर्यंत अहवाल मागवला, नाहीतर कठोर कारवाईचा इशारा
manoj jarange
manoj jarangeesakal
Sandip Kapde
Updated on

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज आंदोलनकर्त्यांना आणि राज्य सरकारला कडक शब्दांत इशारा देताना, बेकायदेशीर आंदोलन तत्काळ थांबवण्याचे आणि जागा खाली करण्याचे निर्देश दिले. आंदोलनाला केवळ एका दिवसाची परवानगी होती, तरीही ते अनधिकृतपणे सुरू आहे, यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने राज्य सरकारला 3 वाजेपर्यंत आंदोलनाविरोधात केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले, अन्यथा कोर्ट स्वतः रस्त्यावर उतरून परिस्थितीचा आढावा घेईल, असा इशाराही दिला.

