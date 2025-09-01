Manoj Jarange Health Update : मनोज जरांगे पाटील पाणी न पिण्यावर ठाम, प्रकृतीबाबत डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची अपडेट...

Manoj Jarange Patil refuses to drink water during Maratha reservation protest at Azad Maidan : मराठा समजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरु केलं आहे. ते मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या या उपोषणाचा आजचा चौथा दिवस आहे. आजपासून त्यांनी पाणी न पिण्याचाही निर्णय घेतला आहे. डॉक्टरांनी त्यांना पाणी पिण्याची विनंती केली. मात्र, ते त्यांच्या निर्णयावर ठाम आहेत. अशातच त्यांच्या प्रकृतीबाबत आता महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. .डॉक्टरांच्या चमूने मनोज जरांगे यांच्या प्रकृतीची तपासणी केली. त्यांच्या शरीरात पाणी कमी असून त्यांनी जर पाणी सोडले तर त्यांची प्रकृती आणखी खालावेल असं डॉक्टरांनी म्हटलं आहे. त्यांना जास्तीत जास्त पाणी पिण्यास सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. तसंच ओआरएस घेण्यास सांगण्यात आलं आहे..Manoj Jarange: स्वतःला शिवरायांचे मावळे म्हणता अन्...; आंदोलकांचं महिला पत्रकारसोबत गैरवर्तन, पत्रकार संघटनेचं जरांगेंना इशारापत्र.याशिवाय मनोज जरांगे यांची शुगर लेव्हरली कमी झाली आहे. ती फक्त ७० च्या आसपास आहे. त्यामुळे त्यांनी पाणी त्याग केलास त्यांची प्रकृती आणखी खालावू शकते असे डॉक्टरांकडून म्हटलं आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील त्यांच्या पाणी न पिण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी विनंती केली जात आहे..Manoj Jarange : सुप्रिया सुळेंच्या गाडीवर बाटल्या फेकल्या, जरांगेंनी आंदोलकांना खडसावलं; म्हणाले, ''भेटायला आलेल्या नेत्यांना...''.महत्त्वाचे म्हणजे मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातून लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. गेल्या दोन दिवस त्याची गैरसोय झाल्याचं दिसून आलं. मात्र, त्यानंतर राज्यभरातून माता-भगिनींकडून मराठा बांधव उपाशी राहू नये यासाठी भाकरी आणि ठेचा पाठवण्यात आला आहे. तसेच राज्यभरातून बिस्किट, पाण्याची बॉटल, केळं आणि कडधान्यासह अनेक जीवनावश्यक वस्तू मुंबईत पाठवण्यात येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.